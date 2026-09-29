Morgan Freeman για την αναπαραγωγή φωνής με τη χρήση ΤΝ: «Πρόκειται για κλοπή, προσλάβετε δικηγόρους» (video)

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Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman) δήλωσε ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναπαραγωγή μιας φωνής συνιστά πράξη «κλοπής».

Ο βραβευμένος ηθοποιός είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στο δράμα «The Shawshank Redemption» (Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ) – έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αφηγητές του κινηματογράφου.

Καθώς η χρήση τεχνολογίας για την αναπαραγωγή φωνών διάσημων και τη δημιουργία deepfakes (ψηφιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης) είναι ολοένα και συχνότερη, ο Μόργκαν Φρίμαν δήλωσε ότι όσοι γίνονται στόχος ίσως χρειαστεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Morgan Freeman shares hopes for blues revival and Grammy win as he launches debut album



The Oscar-winning actor sat down for a chat with ITV News' Arts Editor @NinaNannarITV https://t.co/YTfWgwtfOc — ITV News (@itvnews) September 24, 2026

Σε συνέντευξή του στο ITV News, ανέφερε: «Από τη μία πλευρά, είναι αρκετά ωραίο».

«Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για κλοπή. Προσλάβετε δικηγόρους», τόνισε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε τη δυσκολία να διαπιστωθεί «από πού προήλθε» το υλικό, καθώς η παραγωγή deepfakes και περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζεται αμείωτα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φρίμαν κέρδισε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Million Dollar Baby» (2004), ενώ είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Σοφέρ της Κυρίας Ντέιζι» (1990) και «Invictus» (2009).

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