search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:52
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 13:30

Morgan Freeman για την αναπαραγωγή φωνής με τη χρήση ΤΝ: «Πρόκειται για κλοπή, προσλάβετε δικηγόρους» (video)

29.09.2026 13:30
morgan-freeman_2909_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο αστέρας του Χόλιγουντ, Μόργκαν Φρίμαν (Morgan Freeman) δήλωσε ότι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για την αναπαραγωγή μιας φωνής συνιστά πράξη «κλοπής».

Ο βραβευμένος ηθοποιός είναι ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στο δράμα «The Shawshank Redemption» (Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ) – έναν ρόλο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους αφηγητές του κινηματογράφου.

Καθώς η χρήση τεχνολογίας για την αναπαραγωγή φωνών διάσημων και τη δημιουργία deepfakes (ψηφιακό υλικό που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης) είναι ολοένα και συχνότερη, ο Μόργκαν Φρίμαν δήλωσε ότι όσοι γίνονται στόχος ίσως χρειαστεί να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Σε συνέντευξή του στο ITV News, ανέφερε: «Από τη μία πλευρά, είναι αρκετά ωραίο».

«Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για κλοπή. Προσλάβετε δικηγόρους», τόνισε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, αναγνώρισε τη δυσκολία να διαπιστωθεί «από πού προήλθε» το υλικό, καθώς η παραγωγή deepfakes και περιεχομένου που δημιουργείται από Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζεται αμείωτα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φρίμαν κέρδισε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «Million Dollar Baby» (2004), ενώ είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Ο Σοφέρ της Κυρίας Ντέιζι» (1990) και «Invictus» (2009).

Διαβάστε επίσης:

«Van-ar-chy»: Σπάνιο φιλμ του βωβού κινηματογράφου που γυρίστηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα βρέθηκε στην Ιαπωνία (photos/video)

Το «αντίο» της Finos Film στην Ελένη Προκοπίου: «Μια από τις πιο λαμπερές και ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου»

«Avengers: Endgame»: Η ταινία της Marvel κατέκτησε ξανά το αμερικανικό box office (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi-new
MEDIA

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

pizzi_paparazzo
MEDIA

Πέθανε ο Umberto Pizzi, ένας από τους τελευταίους paparazzi της «Dolce Vita» – Η ιστορική συμπλοκή με τον Gerard Depardieu τη δεκαετία του ’70

kardia-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: Πέντε τροφές που «προστατεύουν» την καρδιά και ρίχνουν τη χοληστερόλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 14:51
tiletheasi-new
MEDIA

Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

THEODORIKAKOS_KONSTANTOPOULOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

oplo_pixabay
ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στις ΗΠΑ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό – Συνελήφθη ο αστυνομικός πατέρας του

1 / 3