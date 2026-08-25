Ιός του Δυτικού Νείλου: Τι φοβούνται οι ειδικοί για τον Σεπτέμβριο

Takeaways by to pontiki AI Η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου αναμένεται να παραμείνει σημαντική και κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου παρά την κορύφωση των κρουσμάτων στα τέλη Αυγούστου.

Η τρέχουσα επιδημιολογική εικόνα παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα παρόμοια με εκείνη του 2018 με την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.

Ο ΕΟΔΥ έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 157 εγχώρια κρούσματα και 13 θανάτους ασθενών άνω των 65 ετών.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων είναι σημαντικά μεγαλύτερος καθώς η πλειονότητα των ασθενών δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα.

Παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάζουν την εξάπλωση του ιού αν και απαιτούνται επιπλέον επιστημονικά δεδομένα.

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Η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας αναμένεται να παραμείνει σημαντική και μέσα στον Σεπτέμβριο, παρά το γεγονός ότι η κορύφωση των κρουσμάτων τοποθετείται χρονικά στα τέλη Αυγούστου.

Η φετινή εικόνα προκαλεί αυξημένο συναγερμό, καθώς η δραστηριότητα του ιού είναι ιδιαίτερα έντονη και συγκρίνεται με εκείνη του 2018, με την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της διασποράς.

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ξεκαθάρισε ότι η είσοδος στο φθινόπωρο δεν σημαίνει και το τέλος των κρουσμάτων.

Όπως εξήγησε, η δραστηριότητα συνήθως κορυφώνεται προς το τέλος Αυγούστου, ωστόσο ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί και τον επόμενο μήνα.

«Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», επισήμανε.

157 κρούσματα και 13 θάνατοι

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ της 19ης Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 157 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου.

Από αυτά, τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί, πάντως, εκτιμάται ότι είναι σημαντικά μεγαλύτερος από εκείνον που αποτυπώνεται στις επίσημες καταγραφές.

Και αυτό διότι η συντριπτική πλειονότητα όσων μολύνονται δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή, περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, ενώ λιγότερο από το 1% εκδηλώνει πολύ σοβαρή νόσο.

Με άλλα λόγια, περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται μπορεί να μην αντιληφθούν ποτέ ότι ήρθαν σε επαφή με τον ιό.

Όπως το 2018

Η φετινή περίοδος ξεχωρίζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε ο καθηγητής, ο αριθμός των περιστατικών είναι αυξημένος και η εικόνα θυμίζει εκείνη του 2018, όταν επίσης είχε καταγραφεί έντονη κυκλοφορία του ιού.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν αντίστοιχες εξάρσεις θα μπορούσαν να εμφανίζονται συχνότερα τα επόμενα χρόνια.

Ο κ. Παρασκευής σημείωσε ότι και στο παρελθόν υπήρχαν χρονικές περίοδοι με αυξημένη δραστηριότητα, ωστόσο προς το παρόν δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η φετινή εικόνα θα εξελιχθεί σε μια νέα κανονικότητα.

Στους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την εξάπλωση περιλαμβάνονται η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

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