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25.08.2026 12:41

Ο Πιερρακάκης εξηγεί τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους: Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας (Video)

25.08.2026 12:41
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Απαντήσεις μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στα social media σχετικά με τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους της χώρας δίνει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγώντας τη λογική πίσω από αυτή την τακτική του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Ο Κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι «οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά», ενώ απορρίπτει την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα «φθηνά» δάνεια με επιτόκιο 1,5%, καθώς, όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα 12,8 δισ. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί. Όπως εξηγεί ο υπουργός, τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευθούν σε παροχές. Παράλληλα, η απόδοσή τους είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και, κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του. Ο Κ. Πιερρακάκης επισημαίνει δε ότι το 2032, όταν, όπως λέει, η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πρόκειται για 25 έως 30 δισ. ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Ακόμη και εάν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, όπως σημειώνει, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλλει περίπου 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. «Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή τη νάρκη από τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους και κλείνει ακόμη μία οικονομική εκκρεμότητα που άφησε πίσω της η περίοδος της κρίσης.

Ο υπουργός συνδέει, τέλος, τη μείωση του χρέους με τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Όπως υποστηρίζει, η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους επηρεάζει μεσοπρόθεσμα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, επομένως όσο περιορίζεται το χρέος τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας αλλά και η αξιοπιστία της χώρας. «Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο, δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας», καταλήγει.

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