Σορός ανασύρθηκε από διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο μετά από φωτιά

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Ένας νεκρός αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων, ήταν ο τραγικός απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στον Νέο Κόσμο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Ευδόξου και για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στο Νέο Κόσμο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2026

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

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