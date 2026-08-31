search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 15:50

Σορός ανασύρθηκε από διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο μετά από φωτιά

31.08.2026 15:50
PIROSVESTIKI_FILE

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας νεκρός αγνώστων, μέχρι στιγμής, στοιχείων, ήταν ο τραγικός απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε σπίτι στον Νέο Κόσμο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Ευδόξου και για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Διαβάστε επίσης:

Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 38χρονος μετά από πτώση στο λιμάνι

Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 34χρονο για τέσσερις διαρρήξεις – Επιτέθηκε στους αστυνομικούς για να μην τον συλλάβουν

Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_pyrosvestiki_0508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσήνη: Χειροπέδες ξανά σε 60χρονο για δύο νέους εμπρησμούς

ekloges-kalpi-1-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Το «σήμα» Λιβάνιου και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Andreas-Tetei
MEDIA

Τηλεθέαση με τριφύλλι στο Top 10 της Πέμπτης (27/8)

supercar-nea-paralia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τη Νέα Παραλία… πίστα επίδειξης με supercars, κατά παντός υπευθύνου θα στραφεί ο δήμος

Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος – Κάλεσμα από τη Δούρου να υπερψηφίσουν τα προοδευτικά κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:39
fotia_pyrosvestiki_0508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσήνη: Χειροπέδες ξανά σε 60χρονο για δύο νέους εμπρησμούς

ekloges-kalpi-1-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Το «σήμα» Λιβάνιου και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Andreas-Tetei
MEDIA

Τηλεθέαση με τριφύλλι στο Top 10 της Πέμπτης (27/8)

1 / 3