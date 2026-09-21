Ο Τραμπ κατηγορεί μερίδα του Τύπου ότι αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια»

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Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα μερίδα του Τύπου ότι αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια», τρεις ημέρες μετά την απαγόρευση της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο που επέβαλε σε δημοσιογράφους τριών μέσων ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι προχωρά σε μια επίθεση κατά των «ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ», κάτι που έχει εξαπλωθεί σαν καρκίνος στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Αυτό είναι μια απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ!», πρόσθεσε.

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν στην αμερικανική δικαιοσύνη επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασής τους.

Από την πλευρά της η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου καταδίκασε το Σάββατο την απόφαση ως παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας που εγγυάται την ελευθερία του Τύπου και ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση «να αποκαταστήσει αμέσως την πρόσβαση» των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης.

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