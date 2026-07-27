Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Παρασκευή (24/7), αλλά τρεις στους δέκα ήταν «αλλού»

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Ναι μεν το μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθέασης κατευθύνθηκε στον Alpha την τελευταία ημέρα του πενθήμερου, από το σύνολο των σταθμών εθνικής εμβέλειας αλλά κομμάτι μεγέθους 29,2%- ποσοστό όχι παίζουμε- διαμοιράστηκε στα «others» της Nielsen, ήτοι σε κανάλια περιφερειακής/τοπικής εμβέλειας, συνδρομητικές ιντερνετικές/δορυφορικές πλατφόρμες ή και θέαση dvd.

Μικρότερο κατά σχεδόν μιάμιση μονάδα ήταν το μερίδιο του Mega και οριακά μικρότερο από του Mega ήταν εκείνο του ΣΚΑΪ, στο πρόγραμμα του οποίου «έκαναν δουλίτσα» οι ξένες ταινίες του prime time.

Τέταρτο σε δυναμικότητα ήταν το Open το οποίο ότι κέρδισε μέχρι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το έχασε από το μάλλον αδιάφορο μενού τοστη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen.

H ΕΡΤ2 Σπορ λίγο έλειψε να ισοφαρίσει την χαμηλότερη επίδοση της με το 0,6% που κατάφερε.

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