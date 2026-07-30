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30.07.2026 09:37

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου

30.07.2026 09:37
fotia-lesvos

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Βελτιωμένη είναι η κατάσταση από το πρωί στην φωτιά που ξέσπασε χθες στο Πλωμάρι Λέσβου.

Μετά από μία πολύ δύσκολη μάχη με 7 μποφόρ τη νύχτα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και από το πρωί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. 

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν και θα επιμείνουν για όλη την ημέρα, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει.

Ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου Δημήτρης Μαλλιαρός, ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Ευτυχώς βγήκε η νύχτα και περιμέναμε με αγωνία το πρωί, ώστε γύρω στις έξι να ξεκινήσουν τα εναέρια μέσα. Έχουμε μιλήσει με τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής και όλα τα μέτωπα είναι σε ύφεση. Υπάρχει λίγος καπνός σε κάποια σημεία, αλλά νομίζω και πιστεύω ότι γλιτώσαμε το κακό».

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