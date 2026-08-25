Στο επίκεντρο η ακρίβεια: Γιατί Μητσοτάκης και Θεοδωρικάκος παραμένουν σε επιφυλακή

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Παρότι ο πρωθυπουργός έδωσε, κατά την εισήγησή του στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, έμφαση σε ζητήματα όπως το «κλείσιμο» του Ταμείου Ανάκαμψης, η μείωση του χρέους ή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η ίδια η ατζέντα της συνεδρίασης έφερε και πάλι στο προσκήνιο το ζήτημα της ακρίβειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα, έσπευσε να ανακοινώσει και νέες παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, υπογραμμίζοντας ότι «θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Ανάπτυξης για την εθνική συμφωνία μείωσης τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά, που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Ο πρωθυπουργός, πάντως, τόνισε ότι η «εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Οι τιμές αυτόν τον μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο».

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την παρέμβασή του στο Υπουργικό, είπε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7% και ότι στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Ο Τ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης: από γαλακτοκομικά, κρέας, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες, ενώ δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πάντως, ο υπουργός δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, καθώς, όπως είπε, η ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα με τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, αποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς, ενόψει του χειμώνα.

Στην ουσία, εδώ βρίσκεται και το μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση, η οποία διαπιστώνει ότι – παρά τις προσπάθειές της να χαλιναγωγήσει την αγορά και παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ιούλιο – εξωγενείς παράγοντες απειλούν με έναν δύσκολο χειμώνα, ο οποίος μπορεί να «σβήσει» τις όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί ως τώρα και να αμβλύνει την επίδραση των μέτρων που ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ – μέτρα τα οποία αποτελούν το… μεγάλο στοίχημα για την ανάκαμψη της ΝΔ ενόψει εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό εξηγούνται και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, (ΣΚΑΪ), ο οποίος και σημείωσε – πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού – ότι «τελευταία έχουν υπάρξει συζητήσεις ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην βιομηχανία συνολικά και ειδικότερα τη βιομηχανία τροφίμων. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης, νομίζω θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα», άλλη μια «πληγή» για την κυβέρνηση, καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν προκαλέσει έντονη δυσφορία στους καταναλωτές.

Πάντως, πηγές από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το Στενό του Ορμούζ μοιάζει με τη… γάτα του Σρέντινγκερ (αλλά ουσιαστικά παραμένει κλειστό…), τόσο το Μαξίμου και τα λεγόμενα «παραγωγικά» υπουργεία θα παραμένουν με… το όπλο παρά πόδα, καθώς η οιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και να πυροδοτήσει ένα νέο πληθωριστικό «ράλι» με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές τονίζουν δύο πράγματα:

· Πρώτον, το «πακέτο της ΔΕΘ» δεν πρόκειται να επηρεαστεί (έχει σχεδόν «κλειδώσει») και

· Δεύτερον, η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να μειώσει τις συνέπειες μιας νέας κρίσης για τους πολίτες.

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