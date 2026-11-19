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Κόντρα μεταξύ του Δημήτρη Μαρκόπουλου και του Δημήτρη Μάντζου σημειώθηκε στη Βουλή με αφορμή την αιφνιδιαστική παραίτηση του βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ, Απόστολου Πάνα αμέσως πριν από το βήμα της Ολομέλειας.

«Είδαμε την παραίτηση σε απευθείας μετάδοση, έτσι εξελίσσεται και η ιστορία της κατάρρευσης του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουν λύσει τα δικά τους προβλήματα και θέλουν να αναλάβουν την τύχη της χώρας. Ελληνικέ λαέ δες τους…» σχολίασε αρχικώς ο υφυπουργός Οικονομικών σε ειρωνικό και επιθετικό τόνο.

Και συνέχισε λέγοντας ότι «αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε πριν από λίγο», ήταν «καφενείο» και μάλιστα, «σε απευθείας μετάδοση», όπου «βουλευτής έκανε το ιερό βήμα της Βουλής, σαν γραφείο που έδωσε συνέντευξη Τύπου για να παραδώσει την έδρα. Υπήρχαν τα πράσινα καφενεία, υπήρχαν τα μπλε, τώρα υπάρχουν και τα κόκκινα καφενεία, γιατί τους έχετε ενσωματώσει όλους, γιατί είστε ένα κόμμα το οποίο πλέον δεν έχει αξίες, είστε ένα κόμμα το οποίο έχει ενσωματώσει όλους εκείνους που σας έβριζαν».

Και για να κάνει πιο καθαρό τι εννοεί ο υφυπουργός σχολίασε περαιτέρω πως η αξιωματική αντιπολίτευση έχει μετατραπεί σε «κόκκινο συριζαϊκό καφενείο» παραπέμποντας στη στρατηγική διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ και απαριθμώντας τις προσχωρήσεις του τελευταίου διαστήματος. «Ετοιμάζεστε να πάρετε την κυρία Τζάκρη, με δεδομένη την ποιότητα λόγου που έχει. Δεν είναι καφενειακός ο λόγος ούτε της Κασιμάτη; Η κυρία Θρασκιά, ο κύριος Παππάς, ο κύριος Αποστολάκης… Τελικά σας κάνουν ή δεν σας κάνουν κόκκινο σιριζαϊκό καφενείο; Μου ήρθε, καθώς σας άκουγα, ο τίτλος ενός βιβλίου της Διδούς Σωτηρίου. Κατεδαφιζόσαστε, κατεδαφιζόσαστε!».

Κλιμακώνοντας το μπαράζ ειρωνικών αναφορών σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ «χρειάζεται πολιτική ψυχανάλυση», λέγοντας πως ο Απόστολος Πάνας, ο «υπαρχηγός του κυρίου Δούκα», όπως τον αποκάλεσε, «ξεγύμνωσε την πολιτική του κόμματος από βήματος».

Μάντζος: «Ο Πιερρακάκης ήταν στο ΠΑΣΟΚ και χειροκροτούσε τον Γ. Παπανδρέου»

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αφότου κάλεσε τον υφυπουργό να αφήσει τις ειρωνείες, απάντησε πως και η ΝΔ έκανε ανάλογες «μεταγραφές» από τον Ανδρέα Λοβέρδο που την αποκαλούσε «καρτέλ» ως τον Κυριάκου Πιερρακάκη που «χειροκροτούσε τον Γιώργο Παπανδρέου». Ειδικότερα σημείωσε πως ο Ανδρέας Λοβέρδος «ήταν πάντοτε ΠΑΣΟΚ και σας κατήγγειλε ότι είσαστε μια κυβέρνηση των καρτέλ και τώρα είναι μαζί σας υποψήφιος στα ίδια ψηφοδέλτια».

Ακολούθως, αναφέρθηκε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας πως «όταν η χώρα πτώχευε από την κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν στο ΠΑΣΟΚ και χειροκροτούσε όταν άκουγε τον Γιώργο Παπανδρέου να λέει ότι “πράγματι λεφτά υπάρχουν, αν τα βρεις εκεί που υπάρχουν και χτυπήσεις τη διαφθορά και το πελατειακό κράτος”».

Την παραίτηση Πάνα καυτηρίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, λέγοντας πως «βουλευτές μεταπηδούν με τόση ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο γιατί δεν υπάρχουν διαφορές. Ούτε ιδεολογικές, ούτε πολιτικές. Άρα δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία είναι συγκοινωνούντα δοχεία».

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