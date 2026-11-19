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Η παράσταση «Πριγκίπιsses» δεν θα πραγματοποιηθεί 21 και 27 Νοεμβρίου λόγω ασθένειας της ηθοποιού Άννας Τζανακάκη.

Η παράσταση θα συνεχιστεί από τις 4/12 και για 4 παραστάσεις, κάθε Παρασκευή στις 21:00 στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Προσφορά 8 ευρω για λίγες μέρες

Πόσα μπορεί να αντέξει μια φιλία πριν γίνει πόλεμος;

Ίντριγκες. Ζήλια. Μυστικά. Προδοσίες. Ένα παιδί στη μέση. Και μια αγάπη που δεν χωράει σε κανένα καλούπι.

Όταν γνωρίζεις κάποιον καλύτερα κι από τον ίδιο σου τον εαυτό, μπορείς να του συγχωρήσεις τα πάντα;

Ο Θοδωρής και η Τζένη μεγάλωσαν μαζί. Έγιναν ο ένας το καταφύγιο του άλλου.

Μια ολόκληρη ζωή, δεμένη με υποσχέσεις, γέλια, πληγές και πράγματα που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Και κάπου ανάμεσα στους δυο τους, ένα παιδί. Μια νέα πραγματικότητα που φέρνει μαζί της ευθύνες, ισορροπίες και ερωτήματα που δεν έχουν πάντα εύκολες απαντήσεις. Γιατί οικογένεια δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Και οι δεσμοί που μας ενώνουν δεν είναι πάντοτε αυτοί που θα τολμούσαμε να ομολογήσουμε.

Μόνο που οι μεγάλες φιλίες δεν είναι πάντα αθώες. Κάτω από την αγάπη μπορεί να κρύβεται ζήλια. Πίσω από ένα αστείο, μια πικρή αλήθεια. Και πίσω από το «είμαι εδώ για σένα», μια απαίτηση που κανείς δεν τολμά να παραδεχτεί.

Εκείνη ζει μέσα σε ένα χρυσό κλουβί κοινωνικής κανονικότητας, προσπαθώντας να χωρέσει στη ζωή που όλοι περιμένουν από εκείνη.

Εκείνος είναι η εκθαμβωτική Dora Kiss, μια Drag Queen που ξέρει να μαγνητίζει τα βλέμματα. Γιατί, καμιά φορά, χρειάζεσαι ολόκληρο το γκλίτερ του κόσμου για να κρύψεις όσα σε πληγώνουν.

Δύο άνθρωποι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένα παιδί που μεγαλώνει ανάμεσά τους. Κι ένας δεσμός που δεν μπαίνει σε κουτάκια.

Και όταν οι μάσκες αρχίζουν να πέφτουν, έρχεται η δύσκολη ερώτηση: Πού τελειώνει η φιλία και πού αρχίζει η ανάγκη να έχεις τον άλλον μόνο για σένα;

Μπορείς να αγαπάς κάποιον και ταυτόχρονα να τον πληγώνεις; Να τον προστατεύεις και να τον πνίγεις; Να μεγαλώνεις ένα παιδί μαζί με κάποιον και να υπάρχουν ακόμη αλήθειες που δεν αντέχεις να του πεις;

Με ανατροπές συναισθημάτων, καυστικό χιούμορ, μουσική, drag λάμψη και στιγμές που χτυπούν κατευθείαν στην καρδιά, οι ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS ξεγυμνώνουν τις σχέσεις πίσω από τις κοινωνικές μάσκες.

Γιατί όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που δεν θέλουμε να χάσουμε.

Και όλοι έχουμε ένα όριο που πιστεύουμε πως δεν θα ξεπεράσουμε ποτέ.

Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πρέπει να διαλέξουμε: την αλήθεια ή τον άνθρωπο που αγαπάμε;

Μια ιστορία για τη φιλία, την επιθυμία, τις αντιφάσεις μας και την οικογένεια που επιλέγουμε — ακόμη κι όταν αυτή μας φέρνει στα όριά μας.

Για τις οικογένειες που δεν μοιάζουν με τις άλλες. Για όσα μαθαίνουμε στα παιδιά μας και για όσα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μαθαίνουν εκείνα σε εμάς.

Και κάπου ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση, ίσως αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Ή κάποιον που θα προτιμούσες να μην αναγνωρίσεις.

ΠΡΙΓΚΙΠΙSSΕS — γιατί οι πιο επικίνδυνες σχέσεις είναι εκείνες που δεν αντέχουμε να χάσουμε.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος @ef.xaris

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαργαρίτα Τρίφτη

Σκηνικά / Φωτισμοί: Ηλέκτρα Αποστόλη

Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Λυμπερόπουλος

Οργάνωση παραγωγής: Ηλέκτρα Αποστόλη

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αϊβαλιώτης @d.aivaliotis , Άννα Τζανακάκη

@tzanakakianna

Facebook: https://www.facebook.com/prigipisses

Promo trailer: https://youtu.be/0A7xwP0jQDE

Πληροφορίες :

Πριγκίπιsses

Παρασκευή 21:15

Τιμή εισιτηρίων Γενική 16 ευρώ, ισχύει προσφορά 1+1 , με κωδικό

Προπώληση https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-prigkipisses/?eventid=14257&showid=95486

Θέατρο «Μικρός Κεραμεικός»