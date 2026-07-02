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02.07.2026 22:25

Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, πάνω από 270 τα θύματα 

02.07.2026 22:25
kakopoiisi

Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο μιας έρευνας για ένα διεθνές δίκτυο ανδρών που νάρκωναν γυναίκες του περιβάλλοντός τους και τις κακοποιούσαν σεξουαλικά, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εγκληματικότητας (NCA).

Τα γεγονότα θυμίζουν έντονα την υπόθεση της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, την οποία νάρκωνε ο πρώην σύζυγός της και προσκαλούσε άγνωστους άνδρες να την βιάσουν, εν αγνοία της, επί σχεδόν μία δεκαετία. Μετά τη δίκη του Ντομινίκ Πελικό, το 2025, έχουν αποκαλυφθεί πολλές παρόμοιες περιπτώσεις στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Η NCA, που ερευνά το οργανωμένο διεθνές έγκλημα και τα σοβαρά αδικήματα, έφερε στο φως ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται κυρίως από άνδρες οι οποίοι φέρονται ότι προέβαιναν σε παρόμοιες ενέργειες, σε «οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις» ενώ τα θύματα ήταν υπό την επήρεια ουσιών, όπως ανέφερε.

Πάνω από 270 τα θύματα

Μετά την έρευνα Γερμανών δημοσιογράφων, το 2025, σε ένα διαδικτυακό φόρουμ για τέτοιου είδους εγκλήματα, η βρετανική υπηρεσία εντόπισε «ένα πραγματικά διεθνές δίκτυο, μέλη του οποίου βρίσκονται σε δεκάδες χώρες, σε όλες τις ηπείρους». Η έρευνα της NCA σε αυτήν την πλατφόρμα, το όνομα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε, οδήγησε στη σύλληψη οκτώ προσώπων στη Βρετανία ενώ άλλες 14 ξεχωριστές έρευνες είναι σε εξέλιξη, τόσο στη Βρετανία όσο και στο εξωτερικό.

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέονται με αυτό το φόρουμ.«Οι σεξουαλικές επιθέσεις υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα γεγονότα, αλλά γίνονται ολοένα και πιο οργανωμένες», είπε ο Νάιτζελ Λίρι, ο αναπληρωτής επικεφαλής της NCA, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο «διευκολύνεται» από τις ψηφιακές πλατφόρμες. «Η έκταση του φαινομένου που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι βαθύτατα ανησυχητική», σχολίασε.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 23:39
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