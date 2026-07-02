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02.07.2026 22:58

Λαγοκέφαλος εναντίον λαγοκέφαλου: Το βίντεο που δημοσίευσε Κρητικός ψαράς

02.07.2026 22:58
lagokefalos

Ο λαγοκέφαλος, η νέα απειλή, για το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα.

Μετά την επιδότηση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση οι ψαράδες έχουν ξεχυθεί στα ανοιχτά για να πιάσουν τον εισβολέα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ψαράς από την Κρήτη φαίνονται δύο λαγοκέφαλοι να μάχονται για το αγκίστρι.

«Κοιτάξτε χάλια, είναι από κάτω και άλλα», λέει ο ψαράς και υποστηρίζει ότι οι λαγοκέφαλοι αλληλοτρώγονται «αυτό είναι που λέμε ότι κανιβαλίζονται».

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 23:39
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