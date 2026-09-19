Ηλεία: Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην του και τον πατέρα της πριν μία εβδομάδα

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Στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου οδηγήθηκε ο 26χρονος, ο οποιός επιτέθηκε -το περασμένο Σάββατο- με ρόπαλο σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του πατέρα της, στην Ηλεία.

Ο 26χρονος είχε διαφύγει της σύλληψης, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως ματά την καταγγελία στο χωριό Κάμπος. Τελικά, συνελήφθη χθες σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Ηλείας.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του μετέβησαν έξω από την οικία της 36χρονης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Και οι δύο κρατούσαν ρόπαλα και αρχικά ξεκίνησαν να χτυπούν το αυτοκίνητο της γυναίκας προκαλώντας υλικές ζημιές. Λόγω της φασαρίας, η γυναίκα βγήκε στο δρόμο συνοδευόμενη από τον πατέρα της, για να ελέγξει τι συμβαίνει, οπότε και έγιναν στόχος αγριεμένης επίθεσης.

Ο 26χρονος τους χτύπησε επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Παρά τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, η γυναίκα κατάφερε να τραβήξει κτην κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου και να τον αναγνωρίσει.

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