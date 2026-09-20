Συνεχίζει να καίει η φωτιά στο Λασίθι – Νέα ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, ήχησε το 112 σε πέντε περιοχές

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Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Χώνου στη Σητεία, συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα.

Η πυροσβεστική ενίσχυσε περαιτέρω τις δυνάμεις της και τη νύχτα, χωρίς την βοήθεια των εναέριων. επιχειρούν 78 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Επίσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Παράλληλα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα σε πέντε οικισμούς. Συγκεκριμένα, στις 20:27 εκδόθηκε μήνυμα για τους οικισμούς Ζάρκος, Κλησίδι, Αδραβάστοι, Αζοκέραμος και Κελλάρια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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