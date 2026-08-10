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10.08.2026 11:55

Νίκος Καλογερόπουλος: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στο Πρωινό του ΑΝΤ1

10.08.2026 11:55
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Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Καλογερόπουλος, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής, βυθίζοντας στη θλίψη τόσο τους δικούς του ανθρώπους όσο και τους συναδέλφους του.

Πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, δυο μέρες πριν μπει το 2025, ο αείμνηστος ηθοποιός είχε συνομιλήσει με τον Γιώργο Λιάγκα στο Πρωινό, μέσω ζωντανής σύνδεσης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Αφορμή γι’ αυτό, τότε, υπήρξε ο βανδαλισμός ενός χώρου πολιτισμού που είχε φτιάξει ο ίδιος τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Κυπαρισσίας.

Ειδικότερα, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε δηλώσει πως “στο χωριό δεν πήγα για να κάνω μια καλύτερη ζωή. Πήρα το Τρενοτεχνείο γιατί είδα τον σταθμό της Κυπαρισσίας, μετά από πέντε χρόνια που είχα να κατέβω, το ωραιότερο σημείο της πόλης, είδα μια ταμπέλα που ήταν στραβή και αυτό με ενόχλησε πολύ. Είπα πως θα κάνω κάτι εδώ, στα τρένα. Πήρα το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ που, επειδή ήταν απόμερα, στην άκρη της πόλης, ήταν ο σκουπιδοτενεκές της Κυπαρισσίας”.

“Πετάξαμε 38 φορτηγά σκουπίδια! Το πήρα πατριωτικά και είπα πως θα στήσω έναν χώρο πολιτιστικό, που έλειπε από όλη την περιφέρεια. Και έχουν έρθει πια όλοι. Από εκεί που ήταν ένας σκουπιδότοπος έγινε μια εστία πολιτισμού”.

“Δεν πήρα τίποτα από τον χώρο, αλλά δεν αφήσαν και τίποτα. Τα έσπασαν όλα. Δεν ξέρω ποιοι μπήκαν, το έχει αναλάβει η Αστυνομία. […] Όταν είδα την εικόνα του βανδαλισμού, έπαθα σοκ. Δεν το ‘χω ξανανιώσει αυτό” συμπλήρωσε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Καλογερόπουλος σε εκείνη την τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

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