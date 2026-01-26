search
ΚΟΣΜΟΣ

26.01.2026 23:25

Πυκνώνουν τα σύννεφα πολέμου – Στη Μέση Ανατολή αμερικανική «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

USS Abraham Lincoln

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αμερικανική “αρμάδα” κατευθυνόταν στον Κόλπο και ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθούσε στενά το Ιράν, όπου οι αρχές έπνιξαν στο αίμα μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Ιράν απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί από την απειλή αυτή μετά τη δήλωσή του ότι η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η ναυτική δύναμη, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στη Νότια Σινική Θάλασσα, “αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα”, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Πρόκειται για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους που έχουν εισέλθει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία υπάγεται στη Centcom, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πριν από την ανακοίνωση της Centcom, η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης. “Η άφιξη ενός τέτοιου πολεμικού πλοίου δεν θα επηρεάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπίσει το έθνος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε μια εμφανή αναφορά στο αεροπλανοφόρο. “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εμπιστοσύνη στις δικές της ικανότητες”, πρόσθεσε.

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε έναν πόλεμο 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ κατά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράν όπως και σε κατοικημένες περιοχές. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στην επίθεση του ισραηλινού συμμάχου τους, πλήττοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη αποδυναμωμένο από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν κατέπνιξε στη βία τις πρόσφατες διαδηλώσεις, με τον απολογισμό να πλησιάζει πλέον τους 6.000 νεκρούς σύμφωνα με μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διεξάγει έρευνα για χιλιάδες άλλους πιθανούς θανάτους.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που άρχισε τον Δεκέμβριο από μαγαζάτορες που διαδήλωναν κατά της οικονομικής κρίσης, έλαβε τεράστιες διαστάσεις στις 8 Ιανουαρίου, φέρνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μετά την ίδρυσή της το 1979.

