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20.07.2026 12:36

Τραγωδία χωρίς τέλος στη Φωκίδα: Τρεις οι νεκροί από το φρικτό τροχαίο, δεν τα κατάφερε ο 60χρονος

20.07.2026 12:36
troxaiofokida

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Τραγωδία χωρίς τέλος στη Φωκίδα μετά το τροχαίο στην περιοχή του Κονιακού αφού κατέληξαν και τα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο μετά την ανατροπή του.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το πρωί της Δευτέρας (21.07.2026) πέθανε και ο 60χρονος άνδρας που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

Έτσι, ο απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται πλέον σε τρεις νεκρούς, έναν 35χρονο, μία 55χρονη γυναίκα και τον 60χρονο.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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