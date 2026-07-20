Κόνιτσα: Φρικιαστικός θάνατος για 80χρονο – Έπεσε κάνοντας εργασίες και καρφώθηκε σε κάγκελα

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Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς άτυχος ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα έχασε τελικά τη ζωή του.

Ο 80χρονος βρισκόταν στην αυλή της κατοικίας του, όπου πραγματοποιούσε αγροτικές εργασίες, όταν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υποχώρησε ξύλινο κιγκλίδωμα στο οποίο στηριζόταν. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από υπερυψωμένο σημείο, καταλήγοντας πάνω στα αιχμηρά σιδερένια κάγκελα της περίφραξης.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κόνιτσας και της 5ης ΕΜΑΚ. Συνολικά επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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