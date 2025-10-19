search
19.10.2025 07:48

Δημοσκόπηση: Έξι στους 10 Γερμανούς λέει «όχι» σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

Οι περισσότεροι Γερμανοί αντιτίθενται στην ιδέα κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι επιλέξιμοι για στράτευση θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξετάζει την επαναφορά μιας μορφής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, η οποία είχε ανασταλεί το 2011, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ρωσική απειλή και να ενισχύσει την Bundeswehr (τις ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) σύμφωνα με τους νέους στόχους του ΝΑΤΟ.

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί εσφαλμένη τη χρήση συστήματος κλήρωσης που θα καθόριζε ποιοι θα καλούνταν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους.

Ένας στους πέντε ερωτηθέντες έκρινε πως θα ήταν σωστό να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα κλήρωσης για τον σκοπό αυτόν. Περίπου το 11% δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει και το 8% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε στην εφημερίδα Bild πως εναπόκειται στη Bundestag (στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο) η απόφαση σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Η στρατιωτική θητεία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική κατάταξη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, συμπλήρωσε. Ωστόσο, υπογράμμισε πως μια ευρεία στρατολόγηση στη Γερμανία δεν θα περνούσε απαρατήρητη στη Ρωσία και θα λειτουργούσε ως μέσο αποτροπής.

