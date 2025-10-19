search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 09:40
ΚΟΣΜΟΣ

19.10.2025 07:35

Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Χαμάς ετοιμάζει επιθέσεις κατά αμάχων στη Γάζα» – Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

19.10.2025 07:35
Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Είχε προηγηθεί ευθεία απειλή του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου διαμήνυσε: «Αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς»

 Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

