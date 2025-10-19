Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Χαμάς ετοιμάζει επιθέσεις κατά αμάχων στη Γάζα» – Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σχεδίαζε επίθεση εναντίον αμάχων στη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας».

«Αυτή η σχεδιαζόμενη επίθεση εναντίον παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, υπονομεύοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρμεντ.

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza.



This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

«Εάν η Χαμάς εξαπολύσει αυτήν την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκεχειρίας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Είχε προηγηθεί ευθεία απειλή του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου διαμήνυσε: «Αν συνεχίσουν να σκοτώνουν κόσμο» στη Γάζα, τότε «δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε».

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν αφοπλισθεί η Χαμάς»

Στο μεταξύ, το βράδυ του Σαββάτου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος με τη Χαμάς θα τελειώσει όταν θα ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ στη Γάζα, φάση που προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η δεύτερη φάση «περιλαμβάνει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, ή ακριβέστερα, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και πριν από αυτό την κατάσχεση των όπλων της Χαμάς», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός στο Channel 14.

«Οταν αυτό θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς – ελπίζω με τον απλό τρόπο, αν όχι, με τον σκληρό – τότε ο πόλεμος θα λάβει τέλος», πρόσθεσε, ανακοινώνοντας πως θα διεεκδικήσει νέα πρωθυπουργική θητεία στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Κολομβία: Ο πρόεδρος της Κολομβίας κατηγορεί τις ΗΠΑ για δολοφονία ψαρά – «Παραβίασαν τα χωρικά μας ύδατα»

Προεδρικές εκλογές σαν «δημοψήφισμα» στα Κατεχόμενα: – Ο Ερντογανικός Τατάρ των «2 κρατών» και ο Ερχιουρμάν της «ομοσπονδίας»

Δολοφονία Δημοσθένους: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής στη Λεμεσό