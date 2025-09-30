search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 07:34

Μερτς: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη»

30.09.2025 07:34
merts-new

«Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε σε ειρήνη», δήλωσε χθες Δευτέρα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας πως ο κόσμος βιώνει θεμελιώδεις αλλαγές.

Μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η εφημερίδα Rheinische Post, ο Μερτς είπε ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες αντικαθίσταται από την πολιτική ωμής ισχύος, η οποία συχνά συνοδεύεται από στρατιωτική βία. «Ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο», είπε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Μερτς δεν έκρυψε την ανησυχία του για τις πρόσφατες υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και στο γερμανικό κρατίδιο Σλέσβιχ-Χολστάιν.

Είπε πως παρότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι τα drones ήταν οπλισμένα, διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης, ενώ το άνοιγμα των πτερυγίων τους φθάνει έως και οκτώ μέτρα. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη από πού προέρχονται, αλλά οι υποψίες στρέφονται στη Ρωσία», δήλωσε.

Η αντιμετώπιση αυτής της απειλής είναι περίπλοκη, καθώς η Γερμανία είναι πυκνοκατοικημένη, συνέχισε ο Μερτς, εξηγώντας πως η κατάρριψη ενός drone οκτώ μέτρων ενέχει κινδύνους. «Θα μπορούσε να συντριβεί σε μια αυλή, σε ένα νηπιαγωγείο ή σε ένα νοσοκομείο.

Οφείλουμε πραγματικά να είμαστε προσεκτικοί» σε κάθε χειρισμό, ανέφερε ο γερμανός καγκελάριος, συμπληρώνοντας πως η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν να αποτραπεί εξαρχής η είσοδος τέτοιων drones στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών κρατών.

Διαβαστε επίσης

Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου τη Γάζα: Όροι και προειδοποιήσεις προς τη Χαμάς – Οι διεθνείς αντιδράσεις

ΗΠΑ: Επιβολή δασμών του Τραμπ 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε ξύλινα προϊόντα

Μήνυμα Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

adedy_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες - Ο ρόλος του Μπογδάνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:16
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

1 / 3