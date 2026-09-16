Allen Ginsberg: Πώς το ποίημα «Ουρλιαχτό» κατάργησε τη σκληρή λογοκρισία του Ψυχρού Πολέμου

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Στις 7 Οκτωβρίου 1955, ο Αμερικανός ποιητής, Άλεν Γκίνσμπεργκ, διάβασε το ποίημά του «Ουρλιαχτό» (The Hawl), σε λίγους κι εκλεκτούς καλεσμένους που παραβρέθηκαν στην γκαλερί, Six Gallery, στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα με πρωτόγνωρη φόρμα κι έναν καταιγιστικό «ρυθμό», με νύξεις για την ομοφυλοφιλία, τα ναρκωτικά και την τρέλα. Ένα ποίημα -112 στίχων- που έθεσε τον θεμέλιο λίθο της αμερικανικής beat λογοτεχνίας.

Κατάσχεση και Ποινικές διώξεις

Όμως δύο χρόνια αργότερα, το 1957, ο Γκίνσμπεργκ θα έμπαινε σε δικαστικές περιπέτειες αφού το ποίημά του μπορεί σε πρώτο χρόνο να έκανε μικρές πωλήσεις στο βιβλιοπωλείο City Lights του Σαν Φρανσίσκο το οποίο ως εκδότης είχε και την κεντρική διάθεση, αλλά σε δεύτερο χρόνο δημιούργησε ένα κύμα υστερίας στους υπέρ-συντηρητικούς και «χριστιανικούς» κύκλους της αμερικανικής άκρας δεξιάς.

Το βιβλίο είχε τυπωθεί στην Αγγλία για οικονομικούς λόγους και εισήχθη στις ΗΠΑ. Το πρώτο φορτίο δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, αλλά στη δεύτερη παραγγελία, τον Μάρτιο του 1957, τα αμερικανικά τελωνεία κατάσχεσαν 520 αντίτυπα του βιβλίου, διότι βρήκαν το περιεχόμενό του άσεμνο. «Κανείς γονέας δεν θα ήθελε να πέσει αυτό το βιβλίο στα χέρια του παιδιού του», είχαν δηλώσει οι τελωνειακοί επιθεωρητές.

Τρεις μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1957, δύο μυστικοί αστυνομικοί μπήκαν στο βιβλιοπωλείο City Lights Books, στο Σαν Φρανσίσκο, και αγόρασαν ένα αντίτυπο του βιβλίου The Howl and Other Poems. Μόλις πήραν το βιβλίο στα χέρια τους συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του βιβλιοπωλείου, τον εκδότη και ποιητή Λόρενς Φερλινγκέτι, και τον μάνατζερ του βιβλιοπωλείου Σιγκ Μουράο, οι οποίοι μηνύθηκαν για πώληση άσεμνου έντυπου υλικού.

Δίκη εθνικών διαστάσεων

Η δίκη έγινε εθνικό ζήτημα καθώς το ζήτημα ήταν πολύ ήταν σοβαρό, αφού κρινόταν η καλλιτεχνική αυτονομία και η ελευθερία της έκφρασης του κάθε καλλιτέχνη. Την υπεράσπιση των συλληφθέντων βιβλιοπωλών ανέλαβε ο διάσημος ποινικολόγος Τζέικ Έρλιχ, ο οποίος κάλεσε ως μάρτυρες υπεράσπισης πολλούς έγκριτους λογοτέχνες και καθηγητές πανεπιστημίων. Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ είχε διαφύγει και βρισκόταν στην Ευρώπη και τη Νότια Αφρική, καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, γράφοντας επιστολές στήριξης υπέρ των διωκόμενων.

Μετά από μια θυελλώδη δίκη, ο δικαστής Κλέιτον Χορν, αποφάσισε πως το βιβλίο δεν ήταν άσεμνο, κι έτσι κατέληξε σε μια δικαστική απόφαση σταθμό για την ελευθερία του λόγου, και την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, και μάλιστα στο αποκορύφωμα της εθνικιστικής υστερίας του Ψυχρού Πολέμου, που σάρωνε τις ΗΠΑ.

Η λογοκρισία στις ΗΠΑ είχε απαγορεύσει το 1821, το διήγημα του Τζον Κλίλαντ Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure (1779) το οποίο περιέγραφε τον βίο μιας γυναίκας ελευθέριων ηθών, και στη συνέχεια ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με τη Βικτωριανή λογοκρισία και ηθική της Αγγλίας, απαγορεύοντας και λογοκρίνοντας έργα του Όσκαρ Ουάιλντ, του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, του Ντ. Χ Λόρενς, του Χένρι Μίλερ, και άλλων.

Η δίκη για το «Ουρλιαχτό» εκτόξευσε τις πωλήσεις του βιβλίου, το οποίο σε λίγες εβδομάδες είχε πουλήσει πάνω από 1.000.000 αντίτυπα στις ΗΠΑ. Έφερε επίσης στην επιφάνεια τη λογοτεχνική δουλειά του Τζακ Κέρουακ, του Ουίλιαμ Μπάροουζ, και άλλων λογοτεχνών και ποιητών που συνέθεσαν τη λογοτεχνική γενιά των καταραμένων της Beat Generation.

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