Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

Καλημέρα σας

Σχεδόν αμέσως με την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού φαίνεται ότι απαντήθηκε το ερώτημα για το ποια δύναμη πάει δεύτερη, καθότι το μείζον επί μακρόν ήταν πώς μπορεί να (ανα)διαμορφωθεί αυτή η ελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση. Η απάντηση ήταν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με το δεύτερο κύμα γκάλοπ, που εξελίσσεται, το ερώτημα που ζητά απάντηση είναι εάν η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπορεί να σταθεί ως απειλητικός αντίπαλος στον Μητσοτάκη. Αν αρχίσει να εντοπίζεται στην περιοχή του 18%-20%, στην οποία κινήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα το 2023 (Μάιο και Ιούνιο), τότε ναι, μπορεί να ειπωθεί πως «υπάρχει αντίπαλος», έστω και με πολλές προϋποθέσεις. Η χθεσινή μέτρηση της Real Polls δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

– Όσο η ΝΔ παραμένει στη ζώνη πρόθεσης ψήφου 23%-26% είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Διότι αυτή η ζώνη δύσκολα οδηγεί σε εκλογική επίδοση άνω του 30%. Και μην πει κανείς για το 2023. Τότε ήταν «φρέσκια» η κυβέρνηση, πήγαινε για δεύτερη θητεία απέναντι σε ένα αντιπολιτευτικό χάος. Τώρα μοιάζει κουρασμένη και κυρίως φθαρμένη, καθώς έχει γράψει ήδη 28% (13 μονάδες κάτω από την επίδοσή της το 2023) σε κάλπες.

Με όπλο τον… Τσίπρα και στοχευμένα μέτρα

Επειδή λοιπόν το άλλο μεγάλο ερώτημα στο πολιτικό σκηνικό είναι εάν θα καταφέρει η ΝΔ να καβατζάρει το 30%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δύο στοιχήματα μπροστά του. Τα κερδίζει και προχωρά, τα χάνει και ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση:

Πρώτον, να εκμεταλλευτεί την απειλητική επιστροφή Τσίπρα και, αφενός να συσπειρώσει τη σκληρή βάση της ΝΔ, που την έχει δει (δικαιολογημένα βέβαια) σορολόπ εδώ και καιρό και αφετέρου να τσουρνέψει όσους δεξιόστροφους αντιτσιπρικούς Πασόκους μπορεί.

Δεύτερον, να σοβαρευτεί η κυβέρνησή του και να κάνει κινήσεις που να εξευμενίσουν επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, με στοχευμένα μέτρα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Από τη μείωση της προκαταβολής φόρου πχ, έως την 13η σύνταξη και πάει λέγοντας.

Αργεί το προσκλητήριο

Παρεμπιπτόντως, διαβλέπω πως όσο δυναμώνει ο Τσίπρας – και για όσο δηλαδή- , θα απομακρύνει τους… παλιούς Συριζαίους. Κοινώς ούτε ανάγκη θα τους έχει, αλλά θα κινδυνεύει να χαλάσει το… μίγμα, που φαίνεται προς το παρόν πετυχημένο.

Το προσκλητήριο λοιπόν που πολλοί περιμένουν μάλλον θα αργήσει πολύ. Το πόσους θα αφορά γίνεται πλέον ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο.

Η ασφάλεια στα χέρια του ΠΑΣΟΚ

Ποτέ δεν σταματά να με εκπλήσσει η εμπιστοσύνη και η αναγνώριση που απολαμβάνει το… ΠΑΣΟΚ ως φυτώριο στελεχών και ως ένας χώρος που τροφοδοτεί άλλους.

Και μάλιστα, υπάρχουν τομείς που ισχύει το… «μόνο ΠΑΣΟΚ».

Προσέξτε: Και στα τρία κυβερνητικά, ας το πούμε έτσι, κόμματα τον τομέα της ασφάλειας τον χειρίζονται Πασόκοι.

Η ΝΔ έχει εμπιστευτεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που έχει μία καταξίωση στο πεδίο.

Ο Τσίπρας έβαλε τομεάρχες στην ΕΛΑΣ για θέματα Προστασίας του Πολίτη τους Μαρίνο Σκανδάμη και Αντώνη Σαουλίδη, άρτι αφιχθέντες αμφότεροι από το ΠΑΣΟΚ.

Και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει τους δικούς του βέβαια, τον Δουδωνή και τον Μουλκιώτη να επιβλέπουν.

ΠΑΣΟΚ, εγγύηση ασφάλειας… Ούτε ο… Καρακίτσος σεκιούριτι (κι αυτός Πασόκος φυσικά στα νιάτα του).

Μαυρομάτης και Παπαναστασίου στα στενά του Αχελώου

Λογική κατ’ αρχήν η σκέψη των επιτελών της ΝΔ να επιστρατεύσουν ακόμα και εν ενεργεία Αντιπεριφερειάρχες για να δυναμώσουν τα ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές. Ή και άλλα πρόσωπα από τους δήμους, που έχουν απήχηση.

Αλλά είναι μία ιδέα που βάζει… μπουρλότο σε πολλούς νομούς, όπως μαθαίνω.

Για παράδειγμα στην Αιτωλοακαρνανία, θα βρεθούν στο ψηφοδέλτιο και ο Αντιπεριφερειάρχης, Θανάσης Μαυρομάτης και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Η επιστράτευση των δύο στελεχών οφείλεται και στο κενό που άφησε ο Μάριος Σαλμάς, αλλά και πάλι μοιάζει σαν υπερβολή.

– Βέβαια θα… γλιτώσει το Αγρίνιο και αυτό δεν το λες και λίγο.

Τα μυστικά της Θεσσαλονίκης

Από την Αιτωλοακαρνανία στη Θεσσαλονίκη και στην εξομολόγηση που μου έκανε σοβαρός γαλάζιος παράγοντας, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις. Για την ακρίβεια μου έλεγε τον πόνο του ο άνθρωπος, επειδή στην πόλη του δύσκολα μπορούν να προχωρήσουν σε «εσωτερικής χρήσης» δημοσκοπήσεις για να έχουν τα δεδομένα που θέλουν. «Μας δίνουν τα αποτελέσματα και πάνε μετά και τα μαρτυρούν και στους αντίπαλους», μου αποκάλυψε, δείχνοντας το έλλειμμα εμπιστοσύνης, που βιώνουν.

– Το αντίθετο θα ήταν περίεργο πάντως: Να μείνει κάτι μυστικό στη Θεσσαλονίκη.

Η μεταγραφή της Τζάκρη

Αποφασισμένη μου την παρουσιάζουν την Θεοδώρα Τζάκρη για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ. Και μεταξύ μας θα είναι η καλύτερη μεταγραφή απ’ όσες έχει κι απ’ όσες θα κάνει. Η Τζάκρη είναι δραστήρια και κοντά στους ψηφοφόρους της. Και θα προσθέσει στο ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια πρέπει και εκτιμώ (βασίμως) ότι θα βρεθεί λύση για το περιβόητο όριο 20ετούς βουλευτικής θητείας που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ – φοβερή ιδέα, τις να σας πω!

Ε, η Θεοδώρα δεν θα γίνει μέλος, αλλά θα θεωρηθεί συνεργαζόμενη, άρα δεν εμπίπτει η περίπτωσή της στο καταστατικό του Κινήματος.

– Να προσθέσω για να έχετε όλη την εικόνα, η Τζάκρη ήταν εξόχως δυσαρεστημένη με την κίνηση Κασσελάκη να κάνει συνέντευξη με τον Άδωνι. Δεν είχε ενημερωθεί καν για την επιλογή αυτή, ενώ εξεπλάγη αρνητικά με το πώς πήγε το σκηνικό.

Σημαντικές διοικητικές ανακατατάξεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Αποχωρεί μετά από 20 χρόνια παρουσίας στην ΑΒ Βασιλόπουλος η Αλεξία Μαχαίρα, Corporate Communication & Sustainability Manager της εταιρίας. Πρόκειται για πολύ γνωστό στέλεχος στην αγορά καθώς πριν την θητεία της στην ΑΒ είχε τουλάχιστον δεκαετή θητεία σε κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες για λογαριασμό μεγάλων εκπροσώπων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας. Η κ. Μαχαίρα θα μείνει στη θέση της μέχρι το τέλος Ιουλίου και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αντικαταστάτης της στην εταιρεία. Πάντως φήμες θέλουν τη διοίκηση της ΑΒ να «σκανάρει» εδώ και αρκετό καιρό την αγορά προκειμένου να βρει τον ιδανικό υποψήφιο για τη θέση αλλά ακόμα δεν τα έχει καταφέρει. Η ίδια δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις προθέσεις της για το τι ακριβώς θα κάνει αλλά κάτι μας λέει ότι σχετικά σύντομα θα μάθουμε το επόμενο της βήμα…

Κινητικότητα στην αγορά του κρέατος

Μεγάλη κινητικότητα έχει το τελευταίο διάστημα η αγορά του κρέατος στην Ελλάδα με εξαγορές, συγχωνεύσεις και συνεργασίες να βλέπουν συνεχώς το φως τη δημοσιότητας.

Πρόσφατο παράδειγμα η εξαγορά της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP, ενώ και ο ουγγρικός όμιλος UBM προχώρησε στην εξαγορά του 65% της ιστορικής ελληνικής βιομηχανίας ζωοτροφών (με έδρα το Πλατύ Ημαθίας) από την εταιρεία Ευρωφάρμ.

Πληροφορίες θέλουν και την γνωστή στον κλάδο «Φάρμα Μητσόπουλος» με έδρα στην Κορινθία να έχει στα σχέδια της εξαγορές και υγιείς συνεργασίες για να επεκταθεί σε κάποια κομμάτια της αγοράς ή ακόμα και να μπει σε νέα, που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσία όπως είναι το μοσχάρι…

Το δύσκολο μέτωπο δεν είναι οι παραγγελίες

Στον Βόλο, το μεγάλο ερώτημα για το αμυντικό hub της Metlen δεν αφορά ούτε τα συμβόλαια ούτε τις επενδύσεις. Αφορά τους ανθρώπους. Και μάλιστα σε μια αγορά όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί γίνονται ολοένα και πιο δυσεύρετοι.

Η εταιρεία έχει βάλει ψηλά τον πήχη, καθώς μέχρι το 2028 θέλει να διπλασιάσει το προσωπικό της και να φτάσει περίπου τους 1.000 εργαζόμενους. Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες και κυρίως πιστοποιημένοι συγκολλητές βρίσκονται στην κορυφή της λίστας αναζήτησης.

Γι’ αυτό και επενδύει ήδη σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με πανεπιστήμια. Ωστόσο, στελέχη της αγοράς σημειώνουν ένα παράδοξο: όσο καλύτερα εκπαιδεύεις έναν εργαζόμενο, τόσο πιο ελκυστικός γίνεται για τον ανταγωνισμό. Και σε μια περίοδο που η αμυντική βιομηχανία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, τα εξειδικευμένα χέρια ίσως αποδειχθούν πιο δυσεύρετα ακόμη και από τις νέες παραγγελίες.

Δύο ταχύτητες για τους δανειολήπτες πλέον

Η πρόσφατη παρέμβαση για τις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη πρόσφερε ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες, αλλά άνοιξε ταυτόχρονα μια νέα συζήτηση για όσους έσπευσαν τα προηγούμενα χρόνια να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Στην αγορά των servicers και των δικηγορικών γραφείων σχολιάζεται ήδη ότι δημιουργούνται δύο διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών. Από τη μία όσοι βλέπουν τις δόσεις τους να μειώνονται και τα επιπλέον ποσά που κατέβαλαν να αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Από την άλλη, όσοι παραμένουν στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού χωρίς πρόσθετη ελάφρυνση.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο επόμενο βήμα.

Νομικοί που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται σύντομα να ανοίξει νέος κύκλος διεκδικήσεων, με βασικό αίτημα την επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων και σε όσους ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο για να σώσουν την κατοικία τους.

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