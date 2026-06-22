Το νέο κύμα γκάλοπ και η MRB, η σκέψη Μητσοτάκη για κάλπες, οι καμικάζι υπουργοί και ο Σκέρτσος στα excel, ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου και τα σεμινάρια στην ΕΛΑΣ

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Από εβδομάδα έρχεται σιγά σιγά το δεύτερο μεγάλο κύμα των δημοσκοπήσεων.

Αυτές που θα δώσουν μία πιο σαφή και εξόχως ενδιαφέρουσα εικόνα – καθόσον οι εντυπώσεις θα μείνουν όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού – για τις τάσεις που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα.

Φαίνεται για παράδειγμα ότι η ΝΔ δεν πλήττεται καίρια από το νέο σκηνικό με τα νέα κόμματα, αλλά τής είναι και δύσκολο να σκαρφαλώσει στο 30%, που θα ήθελε. Πολύ δύσκολο, μην πω απίθανο για την παρούσα φάση…

Από την άλλη,θα φανεί εάν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ανοίγοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ.

Η σχέση ΕΛΑΣ- ΠΑΣΟΚ θα κρίνει και το κλίμα στο Κίνημα, αφού η ελπίδα της Χαριλάου είναι ότι μετά το πρώτο δυνατό μπάσιμο του Τσίπρα, η δυναμική του θα εξασθενεί.

Εάν εξασθενεί έχει καλώς για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αν δεν εξασθενεί όμως σημαίνει ότι οι Πασόκοι θα κυκλοφορούν στις θάλασσες το καλοκαίρι σαν τους… λαγοκέφαλους – έτοιμοι να δαγκώσουν. Και επειδή δεν γίνεται να δαγκώνουν στις παραλίες, θα ετοιμαστούν για τον… Σεπτέμβριο.

Το κριτήριο για τις κάλπες

Επειδή πάντως με το ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές θα φύγουμε διακοπές και με το ίδιο ερώτημα θα γυρίσουμε, οι δημοσκοπήσεις που έρχονται θα δώσουν κάποια πρώτη αίσθηση: Εάν η ΝΔ παραμένει αρκετά μακριά από το 30%, μην περιμένετε κάλπες. Ειδικά εάν είναι κοντά στο 25% και κινδυνεύει να πέσει από αυτό. Κανείς πρωθυπουργός δεν πάει σε πρόωρες για να χάσει – εξαίρεση ο Καραμανλής το 2009 – και επίσης κανείς πρωθυπουργός δεν προκαλεί πρόωρες για να βάλει τη χώρα σε περιπέτεια αναζήτησης κυβέρνησης την επόμενη ημέρα, ενώ υπάρχει κυβέρνηση για τους επόμενους 8 μήνες.

Τάσεις

Απ’ όλες τις έρευνες κοινής γνώμης που έρχονται λοιπόν, αυτή που κόβει την ανάσα πιο πού από άλλες, είναι της MRB – οι εξαμηνιαίες «Τάσεις», όπως λέγεται η έρευνα.

Η εταιρεία τα ψάχνει ενδελεχώς στο μεταξύ τα πράγματα, ασχέτως που δεν δημοσιοποιεί έρευνες σώνει και καλά κάθε μήνα, όπως άλλες.

Και, εφόσον η πηγή μου με πληροφόρησε εγκύρως, τα νέα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι καλά. Για τη ΝΔ είναι μέτρια και για τον Τσίπρα αυτά που καταλαβαίνετε. Πιθανώς όμως να υπάρχει και κάποια… εκπληξούλα.

Εξορμήσεις… εκ του ασφαλούς

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τι θα γίνει με γκάλοπ και κάλπες, η ΝΔ έχει βάλει τον μηχανισμό σε προεκλογική κίνηση.

Ο μηχανισμός δηλαδή είναι στα κόκκινα, έτοιμος και για εκλογές το φθινόπωρο εάν χρειαστεί.

Θα περιοδεύσουν όλα τα κορυφαία στελέχη και κυρίως οι υπουργοί σε όλη την Ελλάδα.

Το «όλοι» είναι σχήμα λόγου και πληθυντικός ευγένειας βέβαια. Υπάρχουν και κάποιοι που μένουν πίσω και κάνουν σχέδια επί χάρτου, δίνουν… οδηγίες εκ του ασφαλούς και ασχολούνται με… ευφυολογήματα και άλλα τέτοια, ελιτίστικα.

Όπως για παράδειγμα ο Άκης Σκέρτσος, που είναι όλο αναρτήσεις και… excel. Ωραίο αυτό, άλλοι στο πεδίο με τους αγριεμένους ψηφοφόρους απέναντί τους και άλλοι στον… «θάλαμο επιχειρήσεων» δήθεν, να αποφεύγουν τα πυρά. Εμ, από τις δερμάτινες πολυθρόνες του Μαξίμου ξέρουν όλοι να κάνουν τον στρατηγό…

Η εμφάνιση του Ανδρέα Παπανδρέου

Στο ΠΑΣΟΚ γίνονται και πράγματα πέραν των συχνών διαμαχών και της εσωκομματικής τριβής, που έχει ταλανίζει εδώ και καιρό το Κίνημα, κυρίως για την πολιτική συνεργασιών.

Αναφέρομαι στην εμφάνιση (το βράδυ της Δευτέρας) στην ΕΡΤ, του Ανδρέα Παπανδρέου του Γιώργου.

Όπως πληροφορούμαι, πρόκειται να μιλήσει για τον παππού του, τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου ηγέτη της προοδευτικής παράταξης και τα όσα πει θα έχουν και ενδιαφέρον και μηνύματα.

Για… εκπαίδευση τα στελέχη της ΕΛΑΣ

Για κάποιο ακατανόητο λόγο, τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν επιδοθεί σε μία αριθμολαγνεία, επιμένοντας να αναλύουν λεπτομέρειες μίας φορολογικής πολιτικής, που θα ήθελαν να εφαρμόσουν, αλλά εκ της εικόνας που δίνουν δεν την έχουν ακόμα έτοιμη.

Και είναι περίεργο τόσο το γιατί δεν έχουν έτοιμα πράγματα – αν και διαθέτει οικονομολόγους το κόμμα – όσο και για το γιατί επιμένουν να μπαίνουν σε λεπτομέρειες, παρότι… τρώνε ξύλο στα τηλεοπτικά παράθυρα.

Μήπως θα ήταν καλύτερα (για την ΕΛΑΣ και τους ίδιους), ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει μία οδηγία ώστε να αποφεύγονται αυτές οι κακοτοπιές. Κι αν χρειαστεί να «κοπούν» για λίγο από τα πάνελ όσοι δεν τα ξέρουν τα θέματα αυτά και να επανέλθουν αφού διαβάσουν;

Μία ιδέα λέω, καθότι κάποια στελέχη τα λυπήθηκα, σας ομολογώ…

Μετά το Attica, ψάχνουν ήδη το επόμενο

Η εισαγωγή του Attica στο Χρηματιστήριο μονοπωλεί το ενδιαφέρον της αγοράς αυτές τις ημέρες, όμως όσοι παρακολούθησαν προσεκτικά τις τελευταίες τοποθετήσεις του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου έμειναν περισσότερο σε όσα δεν είπε παρά σε όσα είπε. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 24 Ιουνίου και η αγορά περιμένει να δει την αποτίμηση που θα δώσει στους μετόχους της Ideal σημαντικές υπεραξίες.

Στα επιχειρηματικά πηγαδάκια, πάντως, η συζήτηση έχει ήδη μεταφερθεί στην «επόμενη ημέρα». Η Ideal θα βρεθεί με γεμάτο ταμείο και αρκετοί σύμβουλοι επενδύσεων έχουν αρχίσει να χτυπούν την πόρτα της διοίκησης, προτείνοντας από εταιρείες τεχνολογίας μέχρι βιομηχανικές συμμετοχές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, οι προτάσεις πέφτουν βροχή, αλλά η απάντηση που λαμβάνουν είναι σχεδόν πάντα η ίδια: «Δεν αγοράζουμε ακριβά μόνο και μόνο επειδή έχουμε χρήματα». Με απλά λόγια, αρκετοί επιχειρηματίες βλέπουν την Ideal ως τον πιθανότερο αγοραστή της επόμενης ημέρας, αλλά στην εταιρεία δείχνουν να μην βιάζονται.

Κάπως έτσι, ενώ τα φώτα είναι στραμμένα στο ταμπλό και στο IPO των Attica, στα παρασκήνια το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο: ποια εταιρεία θα είναι η επόμενη που θα περάσει από το γραφείο του Παπακωνσταντίνου και ποια τελικά θα πάρει το πολυπόθητο «ναι». Γιατί στο Χρηματιστήριο όλοι μιλούν για τις Attica, αλλά οι dealmakers ψάχνουν ήδη τον επόμενο στόχο.

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