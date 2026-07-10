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10.07.2026 16:33

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

10.07.2026 16:33
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και για 5 μήνες, θα ισχύει τοπική στένωση όλων των λωρίδων κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης και για περίπου 500 μέτρα, καθώς και τοπική στένωση στην αριστερή πλευρά του κλάδου εισόδου της Αττικής οδού στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ.

Σημειώνεται ότι, η τοποθέτηση της σήμανσης επί του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 13/7 και την Τρίτη 14/7 από τις 21:00 έως και τις 06:00 της επόμενης ημέρας, όπου θα ισχύουν από το 15,17ο χλμ. έως και το 16,75ο χλμ. αποκλεισμοί αριστερής – μεσαίας και εναλλάξ δεξιάς λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, καθώς και αριστερής λωρίδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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