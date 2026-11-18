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Με αφορμή τις εργασίες της Συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα (COP31), o δήμαρχος Αθηναίων παρεμβαίνει μέσω social media και ζητά την μόνιμη και αυστηρή φορολόγηση των υπερπλουσίων, τους οποίους και «δείχνει» ως βασικούς υπαίτιους για την κλιματική αλλαγή.

Σε βίντεό του, ο Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι μόλις το 0,1% των υπερπλουσίων του κόσμου ρυπαίνει περισσότερο από το φτωχότερο 44%, προσθέτοντας ότι όλες οι προσπάθειες για συγκράτηση της θερμοκρασίας έχουν ως εμπόδιο τους υπερπλούσιους και την ανοχή συντηρητικών κυβερνήσεων που διαπλέκονται με αυτούς, αλλά και επισημαίνοντας ότι οι υπερπλούσιοι κερδίζουν και από την καταστροφή, αλλά και από την προσπάθεια ανάταξης του περιβάλλοντος.

Οι υπερπλούσιοι – το 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού – καταστρέφουν τον πλανήτη. Ας μην γελιόμαστε. Αυτό γίνεται με την ανοχή συντηρητικών κυβερνήσεων, με τις οποίες διαπλέκονται. Χρειαζόμαστε προοδευτικές κυβερνήσεις που, με γενναίες μεταρρυθμίσεις, θα βάλουν άμεσα φρένο στην απληστία τους. — Haris Doukas (@h_doukas) November 18, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Αθηναίων προτείνει:

Μόνιμη υπερφορολόγηση των υπερκερδών

των υπερκερδών Διάσπαση μονοπωλίων

Ενίσχυση δημόσιων εναλλακτικών.

«Χρειαζόμαστε προοδευτικές κυβερνήσεις που, με γενναίες μεταρρυθμίσεις, θα βάλουν άμεσα φρένο στην απληστία τους», καταλήγει.

Ενδιαφέρουσα παρέμβαση σε μια στιγμή που σε όλο τον κόσμο φουντώνει η συζήτηση για τις διευρυνόμενες ανισότητες και τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.

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