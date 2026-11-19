Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση», συνεχίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και υπογραμμίζει: «Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν.

Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν».

Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση. Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν. Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν. November 19, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης από Καρδίτσα: Θα κάνω ό,τι περνά από τα χέρια μου για να ξανακάνω τα χωριά μας ζωντανά

Alco: Μικρά κέρδη για ΝΔ, αλλά μακριά από το 25%, ανοίγει η ψαλίδα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, ανησυχητική δεξαμενή για Κασιδιάρη και θετική υποδοχή καλωδίου

Δούρου για Εξεταστική: Η κυβέρνηση θα απολογηθεί για τα κόκκινα δάνεια, τα περί Τσίπρα είναι προπαγάνδα