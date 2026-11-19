Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διψήφιο προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, καταγράφοντας μάλιστα μικρή ενίσχυση των ποσοστών της στη δημοσκόπηση της ALCO για τον Νοέμβριο, που δημοσιεύει ο FLASH. Ωστόσο, πίσω από την πρωτιά, η έρευνα αναδεικνύει ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής, χαμηλή κομματική συσπείρωση, αλλά και ενδιαφέροντα ευρήματα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα, οι πολίτες εκφράζουν τις απόψεις τους για την εξωτερική πολιτική, τις αμυντικές δαπάνες, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και τα φαινόμενα χειραγώγησης στον αθλητισμό, διαμορφώνοντας μια σύνθετη εικόνα για το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ. με 13,5%, ενώ τρίτο παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 11,3%.

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,1%, η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2%, με τα συγκεκριμένα ποσοστά να παραπέμπουν σε οκτακομματική Βουλή.

Κοντά στο όριο εισόδου του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής με 2,6% και το ΜΕΡΑ25 με 2,5%. Ακολουθούν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%.

Το 4,8% επιλέγει την απάντηση «άλλο κόμμα», ενώ ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 14,3%.

Χαμηλή συσπείρωση για τη ΝΔ, αίτημα πολιτικής αλλαγής και το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά

Παρά την πρωτιά της στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλή συσπείρωση, η οποία διαμορφώνεται στο 60%.

Οι μεγαλύτερες διαρροές της καταγράφονται προς τους αναποφάσιστους με 23% και προς την επιλογή «άλλο κόμμα» με 5,5%. Επιπλέον, η ΝΔ χάνει 3% προς την αποχή, 3% προς το ΠΑΣΟΚ, 2,5% προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ από 1% καταγράφονται διαρροές προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις σχετικά με το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Στο ερώτημα εάν οι πολίτες θα ψηφίσουν με στόχο τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή την πολιτική αλλαγή, το 68% επιλέγει την πολιτική αλλαγή, ενώ μόλις το 24% τάσσεται υπέρ της συνέχειας. Το 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 11% δηλώνει ότι είναι πολύ ή μάλλον πιθανό να το ψηφίσει. Αντίθετα, το 81% θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ το 8% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Παράλληλα, σχετικά με την κριτική που ασκεί ο πρώην πρωθυπουργός, το 41% εκτιμά ότι αυτή εκφράζει σίγουρα ή μάλλον την παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Στον αντίποδα, το 34% απαντά μάλλον ή σίγουρα όχι, ενώ το 25% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Εξωτερική πολιτική, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και αμυντικές δαπάνες

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η δημοσκόπηση εξετάζει την αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών σε σημαντικά ζητήματα.

Ειδικότερα, αναφορικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, το 44% αξιολογεί πολύ ή μάλλον θετικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Αντίθετα, το 30% εκφράζει μάλλον ή πολύ αρνητική άποψη, ενώ το 26% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, το 38% τη θεωρεί σωστή για τα συμφέροντα της χώρας, ενώ το 35% τη χαρακτηρίζει λανθασμένη. Το 27% επιλέγει την απάντηση «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 60%, θεωρεί ότι η Ελλάδα πρέπει σίγουρα ή μάλλον να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα, παρά το υψηλό κόστος τους. Αντίθετη άποψη εκφράζει το 29%, απαντώντας μάλλον ή σίγουρα όχι, ενώ το 11% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ως προς την παρουσία του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή της χώρας, το 59% την αξιολογεί αρνητικά. Για το 26% είναι αδιάφορη, ενώ το 11% τη χαρακτηρίζει θετική. Το υπόλοιπο 4% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Διαφθορά, φοροδιαφυγή και εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα της έρευνας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 16%. Ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ. με 7%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και η Ελληνική Λύση με 3%.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα έντονη είναι η πεποίθηση ότι τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και απάτης δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το 85% θεωρεί ότι πρόκειται για φαινόμενα ευρέως διαδεδομένα, ενώ μόλις το 7% εκτιμά ότι αφορούν μεμονωμένα περιστατικά. Το 8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αρνητική είναι και η εικόνα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Μόλις το 20% πιστεύει ότι κάνουν πολύ ή αρκετά σωστά τη δουλειά τους στις υποθέσεις φοροδιαφυγής. Αντίθετα, το 74% εκτιμά ότι την κάνουν λίγο ή καθόλου σωστά, ενώ το 6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ποδόσφαιρο και μπάσκετ: Το 75% βλέπει επιρροή από παράνομα κυκλώματα

Αρνητική είναι η εικόνα που σχηματίζουν οι πολίτες και για την κατάσταση στον ελληνικό αθλητισμό.

Ειδικότερα, το 75% εκτιμά ότι τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ επηρεάζονται από παράνομα κυκλώματα, τα οποία χειραγωγούν τη διαιτησία και επηρεάζουν τα αποτελέσματα των αγώνων.

Μόλις το 5% διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση, απαντώντας ότι δεν υπάρχει τέτοια επιρροή, ενώ το 20% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου για τις «μεταγραφές» μετά την παραίτηση Πάνα – «Είστε καφενείο, παίρνετε όσους σας έβριζαν» – «Ο Λοβέρδος σας έλεγε καρτέλ»

ΠΑΣΟΚ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Απόστολος Πάνας, για «βαθιές διαφωνίες με τη στρατηγική Ανδρουλάκη» – Σχέδιο καταγγέλλει η Χαριλάου

Κράμερ εναντίον Κράμερ: Ο εμφύλιος Κουμουνδούρου – Αμαλίας μόλις αρχίζει