search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 16:40
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 10:36

METLEN: Συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ (Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο)

05.02.2026 10:36
BOAK_new

Τη συμμετοχή της, 100% θυγατρικής της, ΜΕΤΚΑ ATE στο σχήμα του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», συμφώνησε η METLEN.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης:

  • Η METLEN προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας.
  • Παράλληλα, η Εταιρεία αποκτά ποσοστό 24% και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.
  • Η ΜΕΤΚΑ ATE, ως κατασκευαστικός βραχίονας της METLEN, θα συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικό Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής του Έργου.

Η ΜΕΤΚΑ ATE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεταφορών, γεγονός που συνεισφέρει ισχυρά στη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του σχήματος.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της METLEN, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωσε: «Η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα €700 εκ., ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης, όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Διαβάστε επίσης:

Μερίσματα άνω των 2,5 δισ. ευρώ και κέρδη 4,7 δισ. για τις τράπεζες το 2025

METLEN και Schroders Capital συμφώνησαν για χαρτοφυλάκιο επτά φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Jumbo: Έκτακτη διανομή 0,50 ευρώ ανά μετοχή – κατέγραψε ισχυρή άνοδο πωλήσεων Ιανουαρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
COSMOTE-TV_Super-Bowl
ADVERTORIAL

Το 60ο Super Bowl ζωντανά στην COSMOTE TV

panagopoulos-345
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Έτσι έγινε η διασπάθιση δημόσιου χρήματος – Κατηγορείται για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα, δεσμεύσεις λογαριασμών άνω των 2 εκατ. – Η τακτική που ακολουθούσε

androulakis tiktok kykloforiako – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης στο TikTok για το κυκλοφοριακό της Αττικής – «Έτσι για την …αλλαγή» (Video)

Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

«Ναι» από το Ιράν σε διερυμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ αλλά στο Ομάν – Υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές μετά την διπλωματική ένταση

adonis_sinantisi_me_maies
ΥΓΕΙΑ

Συνάντηση Α. Γεωργιάδη με τους εκπροσώπους των συλλόγων Μαιών: «Λύθηκε η παρεξήγηση  για το καθηκοντολόγιο» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

Sahara
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 16:40
COSMOTE-TV_Super-Bowl
ADVERTORIAL

Το 60ο Super Bowl ζωντανά στην COSMOTE TV

panagopoulos-345
ΕΛΛΑΔΑ

Παναγόπουλος: Έτσι έγινε η διασπάθιση δημόσιου χρήματος – Κατηγορείται για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα, δεσμεύσεις λογαριασμών άνω των 2 εκατ. – Η τακτική που ακολουθούσε

androulakis tiktok kykloforiako – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης στο TikTok για το κυκλοφοριακό της Αττικής – «Έτσι για την …αλλαγή» (Video)

1 / 3