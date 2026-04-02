Φαρμακευτικές και εναλλακτικές θεραπείες για την παχυσαρκία: Τι προσφέρουν – Τι πρέπει να προσέχετε

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Περίπου το 63% των ενηλίκων άνω των 18 ετών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με υψηλότερα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην ΕΕ στην παιδική παχυσαρκία, με το 16.5% των παιδιών να είναι παχύσαρκα. Προβλέπεται δε, ότι το 2030 σχεδόν 1 στους 3 κατοίκους της χώρας θα είναι παχύσαρκος, με ρυθμό ετήσιας αύξησης του ποσοστού από το 2010 έως το 2030 να είναι 1,5%, ενώ στα παιδιά ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθμός αύξησης είναι 2,1%.
Η άκρως δυσοίωνη πρόβλεψη είναι ότι το 2060 το 75% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Στις ΗΠΑ περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ενηλίκων και σχεδόν το ένα τρίτο των παιδιών και των εφήβων είναι υπέρβαροι ή έχουν παχυσαρκία. Το 45% των Αμερικανών που είναι υπέρβαροι και το 67% των παχύσαρκων προσπαθούν να χάσουν βάρος.
«Δυστυχώς, η παχυσαρκία συνδέεται στενά με τον σακχαρώδη διαβήτη και το μεταβολικό σύνδρομο, που αποτελούν τους κύριους παράγοντες υπεύθυνους για καρδιαγγειακές επιπλοκές», σημειώνει ο κ. Αντώνιος Λέπουρας, Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διευθυντής Παθολογικής – Διαβητολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Ιατρείου Metropolitan General.
Το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερες θεραπείες κατά της παχυσαρκίας κυκλοφορούν στην χώρα μας ενώ αναμένονται πολλές ακόμα στο άμεσο μέλλον. Ας τις δούμε αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο γιατρός:
Τα φάρμακα επόμενης γενιάς είναι στο πολύ κοντινό μέλλον.
«Υπάρχουν τόσες πολλές δημοσιεύσεις ιδίως στον ηλεκτρονικό τύπο, με προτεινόμενες μαγικές λύσεις, που ισχυρίζονται: “Πάρτε αυτό, θα χάσετε βάρος”.
Ωστόσο καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η διατροφή και ο τρόπος ζωής είναι αυτά που πρέπει να διορθωθούν πρώτα. Πριν εξετάσετε τα συμπληρώματα, κάντε δύο πράγματα. Πρώτον, μειώστε θερμίδες, αλλάξτε τη διατροφή σας. Δεύτερον, ασκηθείτε.
Δυστυχώς, καμία βιταμίνη ή «ειδικά» συμπληρώματα απώλειας βάρους δεν πρόκειται να σας βοηθήσουν από μόνα τους μαγικά να αδυνατίσετε.
«Όπως όλα τα συμπληρώματα διατροφής, έτσι και τα συμπληρώματα απώλειας βάρους μπορεί να έχουν παρενέργειες και μπορεί να αλληλοεπιδράσουν με συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» εξηγει ο Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος κ. Λέπουρας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενεργά συστατικά των βοτανικών ή άλλων συστατικών που προωθούνται για την απώλεια βάρους είναι άγνωστα ή αχαρακτήριστα, ή περιέχουν πολλαπλά συστατικά που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς σε συνδυασμό μεταξύ τους, σημειώνει ο γιατρός και καταλήγει: «Ορθό είναι να υπάρχει επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό, σχετικά με τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής για απώλεια βάρους για να ενημερωθεί τι είναι συμβατό και τι όχι, με την υπόλοιπη θεραπεία που πιθανόν λαμβάνει κάποιος».
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