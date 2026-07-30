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30.07.2026 09:29

Διπλή τραγωδία στα Χανιά: Νεκροί δύο άνδρες μετά από τροχαίο με μηχανή

30.07.2026 09:29
troxaio-hania

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Τραγωδία τα ξημερώματα στα Χανιά τα ξημερώματα της Πέμπτης, καθώς δυο άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο θύματα 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

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ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026 10:33
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