Προφυλακιστέος ο 25χρονος που γρονθοκόπησε 16χρονο με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Στη φυλακή οδηγείται ο 25χρονος κατηγορούμενος για την άγρια επίθεση σε 16χρονο που είναι στο φάσμα του αυτισμού, στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας σε πανηγύρι στις 2 Μαΐου.

Απολογία έδωσε και η σύντροφος του κατηγορούμενου, παρούσα όταν ο 25χρονος γρονθοκόπησε το θύμα, η οποία αφέθηκε ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος φέρεται να ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, δηλώνοντας πως θέλει να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορεί στον 16χρονο.

«Ντρέπομαι για αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου. Δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τoν θυμό και την ένταση στον καβγά» φέρεται να είπε και προσέθεσε: «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Απολογούμαι. Ζητάω συγγνώμη Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι, ντρέπομαι, ντρέπομαι και σας δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου».

Διαβάστε επίσης

Η Ryanair φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και μειώνει τη χωρητικότητα στην Αθήνα: «Τα ελληνικά αεροδρόμια δεν είναι ανταγωνιστικά»

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του – Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

Greek Mafia: Η δικογραφία Καραϊβάζ είχε βρεθεί στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη, μετά την εκτέλεσή του