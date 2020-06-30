Αν Χαθαγουέι: Ο Νόλαν μας απαγόρευε αυτό το πράγμα στο «Dark Knight»

Άραγε πώς είναι να ισορροπεί κανείς (αξιοπρεπώς) στα ψηλά τακούνια της γοητευτικής Catwoman επί ώρες, χωρίς το δικαίωμα να ξεκουραστεί έστω για λίγο, σε ένα κάθισμα; Μάλλον επώδυνο. Η Αν Χαθαγουέι αποκάλυψε την απαγόρευση που έχει επιβάλλει ο διαπρεπής, κατά τα λοιπά, σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν στο σετ.

Πρωταγωνίστρια σε δύο από τις πιο διάσημες ταινίες του (που γυρίστηκαν η μία μετά την άλλη), «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» και «Interstellar», η Αν Χαθαγουέι, αποκάλυψε στη διαδικτυακή «στήλη» του Variety, Actors on Actors, που αφορά το reunion δύο ηθοποιών, εν προκειμένω την ψηφιακή συνάντηση της με τον συμπρωταγωνιστή της στους «Άθλιους» Χιου Τζάκμαν, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν απαγορεύει τις καρέκλες στο σετ.

Ο λόγος; Κατά τον Νόλαν, η παραγωγικότητα.

«Δεν επιτρέπει να υπάρχουν καρέκλες στο γύρισμα», είπε η Χαθαγουέι «και ο συλλογισμός του είναι, ότι εάν υπάρχουν καρέκλες, οι άνθρωποι θα κάθονται και εφόσον κάθονται, δεν θα δουλεύουν. Θέλω να πω, έχει κάνει αυτές τις απίστευτες ταινίες όσον αφορά το μέγεθος, την φιλοδοξία, την τεχνική υπεροχή και το συναίσθημα. Πάντα τις ολοκληρώνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό. Νομίζω πως έχει να κάνει με τις καρέκλες», είπε η Χαθαγουέι.

Ο Χιου Τζάκμαν, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Νόλαν στην ταινία «Prestige», το 2006, πρόσθεσε από την πλευρά του, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν επιτρέπει τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Παρά το γεγονός ότι, οι πρακτικές που επιβάλλει ο Νόλαν φαίνονται αυστηρές, η Χαθαγουέι επαίνεσε τον τρόπο που γυρίζει ταινίες, χαρακτηρίζοντας το στιλ του «ένα από τα αγαπημένα της».