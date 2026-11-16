Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

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Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 30 Νοεμβρί στα φυσικά καταστήματα αλλά και online στα telekom.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, accessories, wearables, laptops, tablets, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές. Παράλληλα, στον ΓΕΡΜΑΝΟ, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής μέσω BOX NOW για online παραγγελίες αξίας 29€ και άνω, έως τις 30/11.
Ενδεικτικά, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:
Το smartwatch GARMIN Fenix E 47mm, με οθόνη AMOLED 1,3”, ενσωματωμένο GPS και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, από 599€ στα 379,90€, με όφελος
Οι προσφορές ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με εξαίρεση τις προσφορές των HUAWEI Watch GT 5 Pro και GARMIN Fenix E, που ισχύουν έως τις 25 Νοεμβρίου.
Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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