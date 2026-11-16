search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 16:35
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 13:55

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

16.11.2026 13:55
adv–new1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • Smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις και πολλά ακόμη προϊόντα τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές
  • Ακόμα φθηνότερα smartphones με σύνδεση στα προγράμματα Telekom Gigamax και τηλεοράσεις με σύνδεση MagentaTV

Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 30 Νοεμβρί στα φυσικά καταστήματα αλλά και online στα telekom.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, accessories, wearables, laptops, tablets, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές. Παράλληλα, στον ΓΕΡΜΑΝΟ, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής μέσω BOX NOW για online παραγγελίες αξίας 29€ και άνω, έως τις 30/11.

Ενδεικτικά, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

  • Το SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,7” και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 1.399€ στα 999€, με όφελος 400€.
  • Το XIAOMI Redmi Note 17 ProMax 5G 8/256GB, με οθόνη AMOLED 6,83”, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μεγάλη μπαταρία 9.210mAh με γρήγορη φόρτιση έως 100W, από 599,90€ στα 459,90€, με όφελος 140€.
  • Το αποκλειστικό MOTOROLA g37 Power 5G 4/128GB, με οθόνη 6,67” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh για μεγάλη αυτονομία, από 229,90€ στα 169,90€, με όφελος 60€.
  • Τα ακουστικά Samsung Buds 4Pro από 249€ στα 169,90€, με όφελος 79,10€.
  • Το HUAWEI Watch GT 5 Pro Titanium, με οθόνη AMOLED από ζαφείρι και αυτονομία έως 14 ημέρες, από 419€ στα 249€, με όφελος 170€.

Το smartwatch GARMIN Fenix E 47mm, με οθόνη AMOLED 1,3”, ενσωματωμένο GPS και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, από 599€ στα 379,90€, με όφελος

Οι προσφορές ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με εξαίρεση τις προσφορές των HUAWEI Watch GT 5 Pro και GARMIN Fenix E, που ισχύουν έως τις 25 Νοεμβρίου.

Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
immigrants
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

salma xagiek 88- new
LIFESTYLE

Το βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας: Χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ

russel brand
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για μήνυμα του Ράσελ Μπραντ από τη φυλακή

dimarxoi-78234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Δύο μεγάλες αλλαγές και δημόσια διαβούλευση για «όσο χρειαστεί»

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης να αρνείται ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο – Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 16:33
immigrants
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

salma xagiek 88- new
LIFESTYLE

Το βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας: Χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ

russel brand
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για μήνυμα του Ράσελ Μπραντ από τη φυλακή

1 / 3