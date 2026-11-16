Black Friday προσφορές και προτάσεις σε Telekom και ΓΕΡΜΑΝΟ

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Smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις και πολλά ακόμη προϊόντα τεχνολογίας σε προνομιακές τιμές

Ακόμα φθηνότερα smartphones με σύνδεση στα προγράμματα Telekom Gigamax και τηλεοράσεις με σύνδεση MagentaTV

Οι Black Friday προσφορές ξεκίνησαν στην Telekom και στον ΓΕΡΜΑΝΟ σε δημοφιλή προϊόντα τεχνολογίας. Έως και τις 30 Νοεμβρί στα φυσικά καταστήματα αλλά και online στα telekom.gr και germanos.gr, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, τα αγαπημένα τους smartphones, accessories, wearables, laptops, tablets, τηλεοράσεις, καθώς και προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Κι όλα αυτά με ευκολίες πληρωμής (μπορούν να πληρώσουν με όποιον τρόπο θέλουν: πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, δωρεάν αντικαταβολή, μετρητά), άμεση παράδοση, αλλά και δωρεάν επιστροφές. Παράλληλα, στον ΓΕΡΜΑΝΟ, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής μέσω BOX NOW για online παραγγελίες αξίας 29€ και άνω, έως τις 30/11.

Ενδεικτικά, στην Telekom και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν:

Το SAMSUNG Galaxy S26+ 5G 12/256GB , με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,7” και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 1.399€ στα 999€ , με όφελος 400€.

, με οθόνη Dynamic AMOLED 2X 6,7” και ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, καθώς και σύστημα τριπλής κάμερας με κύρια 50MP, από 1.399€ στα , με όφελος 400€. Το XIAOMI Redmi Note 17 ProMax 5G 8/256GB , με οθόνη AMOLED 6,83”, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μεγάλη μπαταρία 9.210mAh με γρήγορη φόρτιση έως 100W, από 599,90€ στα 459,90€ , με όφελος 140€.

, με οθόνη AMOLED 6,83”, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μεγάλη μπαταρία 9.210mAh με γρήγορη φόρτιση έως 100W, από 599,90€ στα , με όφελος 140€. Το αποκλειστικό MOTOROLA g37 Power 5G 4/128GB , με οθόνη 6,67” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh για μεγάλη αυτονομία, από 229,90€ στα 169,90€ , με όφελος 60€.

, με οθόνη 6,67” και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, καθώς και μπαταρία 7.000mAh για μεγάλη αυτονομία, από 229,90€ στα , με όφελος 60€. Τα ακουστικά Samsung Buds 4Pro από 249€ στα 169,90€, με όφελος 79,10€.

από 249€ στα 169,90€, με όφελος 79,10€. Το HUAWEI Watch GT 5 Pro Titanium, με οθόνη AMOLED από ζαφείρι και αυτονομία έως 14 ημέρες, από 419€ στα 249€, με όφελος 170€.

Το smartwatch GARMIN Fenix E 47mm, με οθόνη AMOLED 1,3”, ενσωματωμένο GPS και προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας, από 599€ στα 379,90€, με όφελος

Οι προσφορές ισχύουν έως και τις 30 Νοεμβρίου, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με εξαίρεση τις προσφορές των HUAWEI Watch GT 5 Pro και GARMIN Fenix E, που ισχύουν έως τις 25 Νοεμβρίου.

Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.