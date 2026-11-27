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Σοβαρή επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα κατά τόπους ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αρχικά τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου προς την Κρήτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών από τις βροχοπτώσεις, με τον Θοδωρή Κολυδά να εφιστά την προσοχή στην αυξημένη υδρολογική απόκριση στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αώου, Αξιού, Καλαμά και Λούρου.

Ο μετεωρολόγος παρουσιάζει σε άρθρο του αναλυτικούς χάρτες με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ανά ημέρα, ειδικές εκτιμήσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση των τριών αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης ICON-EU, ECMWF και GFS.

Όπως επισημαίνει, παρά τις επιμέρους αποκλίσεις μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων, πρόκειται για σημαντική κακοκαιρία που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση, έγκαιρη προετοιμασία και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

«Σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα τοπικά ύψη υετού και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αρχικά, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή τα έντονα φαινόμενα μετατοπίζονται προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη Δευτέρα προς την Κρήτη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδοχική επιβάρυνση των εδαφών και η αυξημένη υδρολογική απόκριση στις λεκάνες του Αώου, του Αξιού, του Καλαμά και του Λούρου.

Στο σημερινό άρθρο παρουσιάζουμε αναλυτικούς χάρτες με τις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν ανά ημέρα, ειδικές εκτιμήσεις για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των τριών αριθμητικών μοντέλων ICON-EU, ECMWF και GFS.

Παρά τις επιμέρους προγνωστικές αποκλίσεις, πρόκειται για μια σημαντική κακοκαιρία που απαιτεί αυξημένη εγρήγορση, έγκαιρη προετοιμασία και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων φορέων».

⚠️ ⚠️Σοβαρή επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλα τοπικά ύψη υετού και θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Αρχικά, το επίκεντρο της κακοκαιρίας εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα,… pic.twitter.com/WaCmpdGry3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 26, 2026

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στο Ιόνιο προβλέπονται για σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, ενώ τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στην Ήπειρο, στο βόρειο Ιόνιο και στη Δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά τμήματα.

Παράλληλα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου στη βόρεια Ελλάδα, με εξαίρεση τη Δυτική Μακεδονία, όπου θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς, από 9 έως 18 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα και από 13 έως 18 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Στις Κυκλάδες ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς, στην Κρήτη θα φτάσει τους 21 βαθμούς, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Ο καιρός στην Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια του νομού ο υδράργυρος θα είναι κατά 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερος.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βαθμιαία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από μεταβλητές διευθύνσεις και πρόσκαιρα ανατολικοί, εντάσεως 4 μποφόρ.

Παγετός στη βόρεια Ελλάδα, στους -1,8 βαθμούς η θερμοκρασία στη Φλώρινα

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Βαρικό Φλώρινας, όπου ο υδράργυρος υποχώρησε στους -1,8 βαθμούς Κελσίου.

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