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26.10.2026 08:00

Δύο τροχαία δημιούργησαν μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

26.10.2026 08:00
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Δύο τροχαία  ατυχήματα έχουν προκαλέσει μεγάλο μποτιλιάρισμα το πρωί της Δευτέρας τόσο στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού όσο και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.

Το τροχαίο στον Κηφισό, όπου παρατηρούνται τα κυριότερα προβλήματα τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και στο ρεύμα καθόδου, σημειώθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί στο ύψος της Λιοσίων όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα και έριξε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Λόγω του τροχαίου έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού με τα αυτοκίνητα να είναι κολλημένα από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος ενώ μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι του Ρέντη.

Στη λεωφόρο Αθηνών το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με την τροχαία, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. φορτηγά και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να ξεκινάει λίγο μετά τη συμβολή με τη Θηβών.

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