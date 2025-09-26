STIRIXIS Group: Διεθνής αναγνώριση για ελληνικά έργα ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης

Δύο έργα του STIRIXIS Group ξεχώρισαν φέτος στα International Property Awards 2025, κερδίζοντας σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία ελληνικών εταιρειών σε 29 χώρες. Η πρώτη διάκριση αφορά τον πολυχώρο διασκέδασης Village Cinemas στο TheMallAthens, ενώ η δεύτερη τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Saint-PaulDeLaSalle, υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό καινοτομίας, αισθητικής και λειτουργικότητας που χαρακτηρίζει τα έργα της εταιρείας.

Ο πολυχώρος Village Cinemas, σχεδιασμένος από το STIRIXIS Group, προσφέρει μια νέα εμπειρία κινηματογράφου, μετατρέποντας την παραδοσιακή αίθουσα σε έναν πλήρως ολοκληρωμένο προορισμό για όλη την οικογένεια. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κινηματογράφο, γαστρονομία και ψυχαγωγία σε έναν χώρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής του streaming και των ψηφιακών συνηθειών. Παράλληλα, τα Saint-Paul De La Salle αποτελούν πρότυπο σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπου η τεχνολογία, η αειφορία και η ευημερία μαθητών και προσωπικού συνυπάρχουν, ενισχύοντας τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία.

Η Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του STIRIXIS Group, τονίζει ότι κάθε έργο σχεδιάζεται ως στρατηγικό εργαλείο που ενισχύει την επιχειρησιακή απόδοση, την κουλτούρα και την ανθεκτικότητα των πελατών.

«Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και βιωσιμότητα, προσφέροντας παράλληλα μοναδική εμπειρία στους χρήστες», σημειώνει η ίδια. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Λονδίνο, με συμμετοχή διεθνών ηγετών στον χώρο της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ακινήτων.

Το STIRIXIS Group δραστηριοποιείται σε διεθνή κλίμακα, με έργα από ΗΠΑ και Ινδία έως Ρωσία και Νιγηρία, ενώ τα γραφεία του βρίσκονται σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η εταιρεία έχει αναλάβει έργα σε 29 χώρες, με γραφεία σε Ελλάδα, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνεργαζόμενη με διεθνείς πελάτες όπως οι Samsung, Coca-Cola HBC, Daikin, Elpedison και Πανεπιστήμιο Κάσιμ στη Σαουδική Αραβία.

Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το 80% των projects υλοποιούνταν εκτός Ελλάδας, ενώ σήμερα περίπου το 60% πραγματοποιείται στη χώρα και το 40% στο εξωτερικό, υποδεικνύοντας μια σταδιακή επαναφορά και ισορροπία ανάμεσα στην εγχώρια και τη διεθνή δραστηριότητα.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών έργων του STIRIXIS Group περιλαμβάνονται ο μετασχηματισμός της οικογενειακής επιχείρησης Κωσταρέλος σε σύγχρονη αλυσίδα γευσιγνωσίας, ο ανασχεδιασμός των Village Cinemas στο TheMallAthens με ολοκληρωμένο concept εμπειρίας, εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και η αναδιάρθρωση της αλυσίδας ζαχαροπλαστείων Mr. Baker στο Ντουμπάι, με πλήρη αναβάθμιση λειτουργίας και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως ο σύντομος κύκλος ζωής των concepts, η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και οι διαφορετικές αντιλήψεις των πελατών στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Ωστόσο, η στρατηγική προσέγγιση παραμένει το βασικό πλεονέκτημα του STIRIXIS Group, με στόχο τη δημιουργία αξίας και την προσφορά βιώσιμων, λειτουργικών λύσεων. Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι η ελληνική καινοτομία μπορεί να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, φέρνοντας στο προσκήνιο το ταλέντο και την εμπειρία των ελληνικών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο

