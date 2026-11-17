Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προσωρινά προβλήματα στη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων επικοινωνίας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) προκάλεσαν ανησυχία, καθώς επηρεάστηκε το απόρρητο δίκτυο μέσω του οποίου το προσωπικό ανταλλάσσει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Η υπηρεσία επιβεβαίωσε τη δυσλειτουργία, αποδίδοντάς την σε εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης, ενώ διαβεβαίωσε ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητές της παραμένουν πλήρως λειτουργικές.

Σύμφωνα με το CNN, το NSA Net, το εσωτερικό δίκτυο της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση διαβαθμισμένου υλικού, τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε έξι πρόσωπα με γνώση της κατάστασης, τα οποία επιβεβαίωσαν τη διακοπή, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποδηλώνουν πως το περιστατικό συνδέεται με κυβερνοεπίθεση.

Καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούσαν να προσδιορίσουν την έκταση της δυσλειτουργίας, η NSA προχώρησε στην εφαρμογή συστήματος κλιμακωτής προσέλευσης των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αρχικά, η υπηρεσία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του CNN για σχολιασμό σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του δικτύου.

NSA: Η δυσλειτουργία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συντήρησης

Σε μεταγενέστερη ενημέρωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η NSA επιβεβαίωσε ότι ορισμένα συστήματά της παρουσίασαν προσωρινή υποβάθμιση της λειτουργίας τους, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Όπως διευκρίνισε, το πρόβλημα εμφανίστηκε «κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης συντήρησης ρουτίνας».

«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή δυνατότητες παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η NSA διαθέτει εφεδρικά συστήματα, τα οποία εξασφαλίζουν τη συνέχιση των λειτουργιών της τόσο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης όσο και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων τεχνικών περιστατικών.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal, επικαλούμενη ενημερωμένη πηγή, μετέδωσε ότι η υπηρεσία βρισκόταν στη διαδικασία αναβάθμισης λογισμικού όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Σειρά τεχνικών προβλημάτων σε Microsoft, αεροδρόμια και τράπεζες

Η δυσλειτουργία στο εσωτερικό δίκτυο της NSA καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν σημειωθεί σοβαρές τεχνικές διαταραχές σε διαφορετικούς τομείς στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Τα περιστατικά, τα οποία δεν έχει διαπιστωθεί ότι συνδέονται μεταξύ τους, έχουν επηρεάσει υπηρεσίες της Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο, προκαλώντας μεταξύ άλλων προβλήματα στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, σοβαρές δυσλειτουργίες στις αερομεταφορές είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθούν χιλιάδες αεροσκάφη σε αμερικανικά αεροδρόμια, ενώ προσωρινές διαταραχές καταγράφηκαν και σε τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.

Η διαδοχή των συγκεκριμένων περιστατικών έχει εντείνει την ανησυχία για την αξιοπιστία κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κοινή αιτία.

Τραμπ: «Τέτοια πράγματα συμβαίνουν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την Τρίτη τη σημασία των τεχνικών προβλημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε καθησυχαστικός όταν ρωτήθηκε για τις διακοπές λειτουργίας, χαρακτηρίζοντας τέτοιου είδους περιστατικά αναπόφευκτα.

«Τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Νέο περιστατικό με αεροσκάφος της British Airways στο Χίθροου: Βγήκε από τον τροχόδρομο λίγο πριν από την απογείωση

Μερική κατάρρευση της γέφυρας της Κριμαίας – Πανηγυρίζει ο Ζελένσκι: «Άνευ προηγουμένου» η επίθεση της Ουκρανίας

Ανησυχία του ΟΗΕ για τα κέντρα επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα: «Η λύση δεν βρίσκεται σε μεμονωμένα και δαπανηρά μέτρα»