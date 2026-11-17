Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την έντονη αντίδραση της τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΕΛ.Α.Σ. και επίτιμης αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Μαρίας Ν. Λεπενιώτη, προκάλεσε η νέα αρχειοθέτηση μήνυσης που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator.

Πρόκειται για τη μήνυση που υπέβαλε τον Σεπτέμβριο ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, ζητώντας μεταξύ άλλων να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας έκρινε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανέναρξη της έρευνας.

Στην ανακοίνωσή της, η Μαρία Λεπενιώτη κάνει λόγο για τέταρτη διαδοχική απορριπτική εισαγγελική διάταξη και ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξετάστηκε η νέα μήνυση. Επικαλείται, μεταξύ άλλων, το ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υιοθετήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, και ζητά από τις ελληνικές αρχές αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες για τις καταγγελίες κατάχρησης του Predator.

Η ανακοίνωση της Μαρίας Λεπενιώτη

«Τέταρτη συνεχόμενη απορριπτική Εισαγγελική Διάταξη για το παράνομο λογισμικό Predator

Για τέταρτη συνεχή φορά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν την δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator.

Ειδικότερα τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Ιωάννης Παπαδόπουλος εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζήτησε τη διερεύνηση ενδεχόμενης κατασκοπείας και την εξέταση του ρόλου των τεσσάρων ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Ο μηνυτής επικαλέστηκε ότι λόγω της ιδιότητάς του ως εν ενέργεια στέλεχος της ΕΥΠ η παρακολούθησή του αποκτά ιδιαίτερη διάσταση εξαιτίας της πρόσβασης και της υπηρεσιακής του σχέσης με ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας έθεσε τη μήνυση στο αρχείο, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της έρευνας, καθώς η νέα μήνυση δεν περιέχει στοιχεία που να διαφοροποιούν τα δεδομένα της ήδη αρχειοθετημένης υπόθεσης, αφού δεν γίνεται επίκληση ούτε προσκομίζεται οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να μην έχει προηγουμένως αξιολογηθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Όμως η τελευταία αυτή τέταρτη κατά σειρά απορριπτική εισαγγελική διάταξη εκδόθηκε

1.χωρίς να κληθεί ο μηνυτής για κατάθεση,

2. χωρίς να αναζητηθούν έγγραφα και

3. χωρίς να διενεργηθούν προανακριτικές πράξεις και μάλιστα εν γνώσει του κου Εισαγγελέα ότι τα απόρρητα υπηρεσιακά στοιχεία πρέπει να αναζητούνται από τις αρμόδιες αρχές, καθώς ένα στέλεχος της ΕΥΠ δεν μπορεί να τα προσκομίσει αυτοβούλως χωρίς να παραβιάσει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που το δεσμεύουν. Και

4. κατά παράβαση και δη με τρόπο προκλητικό του αιτήματος που περιέχεται στο ψήφισμα 2674 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 29ης Σεπτεμβρίου 2026, του οποίου κράτος μέλος είναι η Ελλάδα και οφείλει να τηρεί τις εκ του Καταστατικού του υποχρεώσεις,

με το οποίο ζητεί οι ελληνικές αρχές

Α) να διεξάγουν αποτελεσματικές, ανεξάρτητες και ταχείες έρευνες για όλες τις επιβεβαιωμένες και καταγγελλόμενες περιπτώσεις κατάχρησης του λογισμικού Predator, να παρέχουν επαρκή αποκατάσταση στα θύματα που στοχοποιήθηκαν σε περιπτώσεις παράνομης παρακολούθησης και να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις, ποινικές ή διοικητικές, προκειμένου να τιμωρούνται όλες οι διαπραχθείσες καταχρήσεις

Β) να απέχουν από τη χρήση γενικευμένων κανόνων περί απορρήτου για να αρνούνται την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Predator στους μηχανισμούς εποπτείας και στα πρόσωπα που έχουν στοχοποιηθεί.

Οι πολίτες παρακολουθούν και κρίνουν την απαράδεκτη αυτή στάση ανώτατων λειτουργών της δικαιοσύνης που αρνούνται εμμονικά την διερεύνηση μιας τόσο σημαντικής υπόθεσης και με πολιτικές προεκτάσεις .Κατόπιν αυτού προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη θα πρέπει οι λειτουργοί της ανεξάρτητοι και ανεπηρέαστοι να επιτελούν το έργο τους αναζητώντας πάντα και με κάθε τρόπο την ανεύρεση της αλήθειας όποια και αν είναι αυτή όποιους και αν αφορά και θίγει και όχι με νομικούς προσχηματισμούς και ακροβατισμούς όπως εν προκειμένω να καταρρακώνουν το κράτος δικαίου».

Διαβάστε επίσης:

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Αποχώρησαν 8 από τα 12 μέλη της Συντονιστικής Πειραιά – Καταγγέλλουν αυταρχική λειτουργία

Το ΚΚΕ καταγγέλλει τη στοχοποίηση του ευρωβουλευτή του κόμματος Λ. Νικολάου-Αλαβάνου από ουκρανική ιστοσελίδα

Στην Λευκωσία την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου











