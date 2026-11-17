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Κυβερνοεπίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πληροφοριακά συστήματα της νορβηγικής ενεργειακής εταιρείας Equinor, με την ίδια να διαβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επηρεαστεί ούτε η παραγωγή, ούτε οι επιχειρησιακές της λειτουργίες.

Η εταιρεία έχει ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής δεδομένων.

Η κυβερνοεπίθεση έχει προκαλέσει προβλήματα σε συστήματα επικοινωνίας και εφαρμογές πληροφορικής, με τις νορβηγικές αρχές ασφαλείας να διερευνούν την υπόθεση. Στην έρευνα συμμετέχει και κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής.

Μέχρι στιγμής, η Equinor, ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρώπη, δεν έχει διευκρινίσει πότε ξεκίνησε η κυβερνοεπίθεση, ούτε έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν.

Προβλήματα στα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας

Σύμφωνα με το νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB, το οποίο επικαλείται την Equinor, έχουν καταγραφεί δυσλειτουργίες σε εφαρμογές πληροφορικής και εσωτερικά συστήματα. Πηγή της εταιρείας, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε ότι το εσωτερικό σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Νορβηγίας (NSM) επιβεβαίωσε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό. «Παρέχουμε βοήθεια όπου χρειάζεται», δήλωσε εκπρόσωπός της.

Τον περασμένο μήνα η NSM αναβάθμισε στο επίπεδο 4, σε πενταβάθμια κλίμακα, την εκτίμηση κινδύνου για κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, προειδοποίησε τους πολίτες να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις ενδεχόμενων επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, οι επιτυχημένες κυβερνοεπιχειρήσεις εναντίον νορβηγικών εταιρειών έχουν τριπλασιαστεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

«Το περιστατικό που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Equinor επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος είναι πράγματι υψηλός», τόνισε εκπρόσωπος της NSM.

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