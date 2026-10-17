search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 13:14
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 11:08

Τηλεθέαση Παρασκευής: «Σάρωσε» η Νικολούλη στην πρεμιέρα

17.10.2026 11:08
nikolouli

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δυναμικό come back στους πίνακες τηλεθέασης έκανε η Αγγελική Νικολούλη, το βράδυ της Παρασκευής.

Στην εντυπωσιακή 32η πρεμιέρα του το «Φως στο Τούνελ» έγραψε 20,8% τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας αρκετά πίσω την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, η οποία κατέγραψε 9,7% και 8,4% αντίστοιχα.

Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών παρέμεινε αμείωτο και μετά τα μεσάνυχτα, με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη να φτάνει στο 24,9% στο τέταρτο 00:15-00:30.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Φως στο Τούνελ – 20,8%
Στην αγκαλιά του Φάνη – 9,7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Φως στο Τούνελ – 20,8%
Στην αγκαλιά του Φάνη – 8,4

Διαβάστε επίσης:

«Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;»: Η ατάκα της Αγγελικής Νικολούλη για τον Σωτηράκη που «έριξε» το Χ

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bekatorou_mazonakis
LIFESTYLE

Μπεκατώρου για Μαζωνάκη: «Για μένα είναι σαν να μην έχει φύγει – Σκίστηκε η καρδιά μου»

Ydrotheio
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 62χρονος για το δοχείο με υδρόθειο που βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στον Άγ. Δημήτριο Αττικής

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου

Albania
ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Νέο συλλαλητήριο σήμερα κατά του Έντι Ράμα – Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις (Video)

super_market
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ποιοι και γιατί χάκαραν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ – Τα σενάρια για την παράξενη κυβερνοεπίθεση, η Ρωσία και το Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 13:06
bekatorou_mazonakis
LIFESTYLE

Μπεκατώρου για Μαζωνάκη: «Για μένα είναι σαν να μην έχει φύγει – Σκίστηκε η καρδιά μου»

Ydrotheio
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 62χρονος για το δοχείο με υδρόθειο που βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων στον Άγ. Δημήτριο Αττικής

plirwmi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα 19-23 Οκτωβρίου

1 / 3