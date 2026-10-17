Τηλεθέαση Παρασκευής: «Σάρωσε» η Νικολούλη στην πρεμιέρα

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Δυναμικό come back στους πίνακες τηλεθέασης έκανε η Αγγελική Νικολούλη, το βράδυ της Παρασκευής.
Στην εντυπωσιακή 32η πρεμιέρα του το «Φως στο Τούνελ» έγραψε 20,8% τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, αφήνοντας αρκετά πίσω την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, η οποία κατέγραψε 9,7% και 8,4% αντίστοιχα.
Το ενδιαφέρον των τηλεθεατών παρέμεινε αμείωτο και μετά τα μεσάνυχτα, με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη να φτάνει στο 24,9% στο τέταρτο 00:15-00:30.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Φως στο Τούνελ – 20,8%
Στην αγκαλιά του Φάνη – 9,7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Φως στο Τούνελ – 20,8%
Στην αγκαλιά του Φάνη – 8,4
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