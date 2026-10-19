Περιστατικό οπαδικής βίας στο Αιγάλεω: Ομάδα 40 ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς με γκλοπ και ρόπαλα

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Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίας, τέσσερα νεαρά άτομα δέχτηκαν επίθεση από περίπου 40 άλλα άτομα τα οποία τους χτύπησαν με ρόπαλα και γκλοπ.

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη διασταύρωση των οδών Σουλίου και Λήμνου όπου οι δράστες ρώτησαν τους δύο 18χρονους και τους δύο 21χρονους ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζουν και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν στην αρχική τους κατάθεση τα θύματα, οι δράστες είχαν διακριτικά του Ολυμπιακού.

Και οι τέσσερις φέρουν ελαφριά τραύματα. Οι δράστες έφυγαν με μηχανάκια, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

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