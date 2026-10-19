Μπέτυ Βαλάση: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

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Το τελευταίο αντίο στη Μπέτυ Βαλάση είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (15/10). Τα τελευταία χρόνια της ζωής της έπασχε από άνοια και διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η πολιτική κηδεία ξεκίνησε στις 11:30, ωστόσο, από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οικείοι της αλλά και το κοινό που την αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη και σπουδαία πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, συγκεντρώθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, γεμίζοντας με στεφάνια τον χώρο.

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στον ναό είναι ο Θοδωρής Κατσαφάδος και η κόρη του Μαριλού Κατσαφάδου, ο Νίκος Σοφιανός, η Άννα Φόνσου και η Μαίρη Βιντιάδου.

Ακολούθησαν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Σεμίνα Διγενή.

Σύμφωνα με δήλωση του γιου της Νικόλα Μινισσάλι, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη κηδεία, στο χωριό όπου κατοικεί και ο ίδιος: «Θα γίνει πολιτική κηδεία τη Δευτέρα στο Α΄ Νεκροταφείο. Η θρησκευτική κηδεία θα γίνει εδώ στο χωριό, θέλω να την έχω δίπλα μου» είχε πει στο «Πρωινό».

Ο ίδιος έβγαλε και λόγο κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που δέχτηκε από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και το ΚΚΕ όσον αφορά στη φροντίδα της μητέρας του: «Την είχα 1,5 χρόνο άρρωστη, σταμάτησε να τρώει, είχε φτάσει 42 κιλά. Ένιωθα ότι έφευγε. Μια μέρα πήρα τηλέφωνο τον Μήτσο (Δημήτρη Κουτσούμπα), δεν τον ήξερα, δεν είχα ξαναμιλήσει μαζί του. Του είπα ποιος είμαι και του είπα αν θέλει να δει τελευταία φορά τη φιλενάδα του πριν τη χάσει, ας έρθει να τη δει. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ήθελα να τον περιποιηθώ. Δεν ήξερα τι να περιμένω… Άνοιξε η πόρτα και να σου ο Μήτσος και ο Μήτσος ο Γόντικας. Καθίσαμε και δεν ήξερα πώς να οτν φωνάζω. Το κατάλαβε, με κοίταξε στα μάτια και μου λέει “οι φίλοι μοι με φωνάζουν Μήτσο”», εξομολογήθηκε, γεγονός που τον άφησε άφωνο.

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