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18.10.2026 20:34

Μαρινάκης απαντά σε Κουφονικολάκου για Μπεκίρη με 3 ερωτήματα για χειρισμούς του Τσίπρα στη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής  

18.10.2026 20:34
marinakis-koufonikolakou

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Σύγκρουση για την υπόθεση Μπεκίρη – για το εάν είναι ή δεν είναι στέλεχος του πρωθυπουργικού γραφείου – εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα, ανάμεσα σε αντιπολίτευση, με την ΕΛΑΣ, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ, να αναδεικνύουν  ιδιαίτερα το θέμα και την κυβέρνηση να απαντά καλώντας την Θεώνη Κουφονικολάκου να εξηγήσει αποφάσεις και ενέργειες του Αλέξη Τσίπρα στη μάχη κατά της δεξιάς.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ μίλησε για «σιγή ασυρμάτου από το Μέγαρο Μαξίμου» στα ερωτήματα που το κόμμα της έθεσε για τον κύριο Μπεκίρη, «ο οποίος παρουσιάζεται ως διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βουλή και φέρεται να σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Γαλλία, χωρίς όμως να φαίνεται ότι υπάρχει πτυχίο, ενώ για τον διορισμό του δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ, όπως προβλέπεται».

Ρωτά δε τον πρωθυπουργό, αν ο κ. Μπεκίρης έχει πτυχίο, «γιατί δεν διορίστηκε με τις νόμιμες διαδικασίες, αν αμείβεται από κάπου, με ποια ιδιότητα συμμετέχει στη λειτουργία του γραφείου και αν υποβάλλει δήλωση “πόθεν έσχες”».

Στην κυρία Κουφονικολάκου απάντησε με δικές του ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;

2. ⁠Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;

3. ⁠Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;

Κυρία Κουφονικολάκου, την επόμενη φορά, πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του. Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη Δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».

Παραθέτει δε και την απάντηση που είχε δώσει στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Νωρίτερα είχε παρέμβει στο θέμα και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

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