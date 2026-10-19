Σέρρες: Νεκρός 85χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα (19/10) στην πόλη των Σερρών, καθώς ένας 85χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.
Το περιστατικό έγινε νωρίς το πρωί στο κέντρο της πόλης, όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος τρίτου ορόφου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα οι Αρχές, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.
Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών.
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