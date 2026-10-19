Έπεσε άτομο από ξενοδοχείο στην Ομόνοια

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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου σημειώθηκε πτώση ενός ατόμου από ξενοδοχείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γερανίου και Πειραιώς 13.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έπεσε από τον 4ο όροφο.

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