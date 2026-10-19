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ΕΛΛΑΔΑ

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19.10.2026 12:07

Έπεσε άτομο από ξενοδοχείο στην Ομόνοια

19.10.2026 12:07
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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου σημειώθηκε πτώση ενός ατόμου από ξενοδοχείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Γερανίου και Πειραιώς 13.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 35χρονο αλλοδαπό, ο οποίος έπεσε από τον 4ο όροφο.

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