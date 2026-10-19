search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 13:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2026 12:56

ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους δυσκολεύεται να συντηρήσει και να φροντίσει την οικογένειά του

19.10.2026 12:56
ergazomenoi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δυσκολία τόσο στο να φροντίσει όσο και να συντηρήσει τα παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες δηλώνει περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Η πίεση είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 35 έως 44 ετών, ενώ οι πολλές ώρες δουλειάς – με αναντιστοιχη ωστόσο αμοιβή – αποτελούν το συχνότερο εμπόδιο.

Ειδικότερα, το 33% των εργαζομένων που εξετάστηκαν ως προς τον συνδυασμό εργασίας και υποχρεώσεων φροντίδας δηλώνει ότι οι επαγγελματικές απαιτήσεις συγκρούονται με τις οικογενειακές του ευθύνες.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 35,4% για τις γυναίκες και στο 37,5% για την ηλικιακή ομάδα 35–44 ετών.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, σε άτομα ηλικίας 18 έως 74 ετών.

Οι πολλές ώρες δουλειάς το μεγαλύτερο πρόβλημα

Για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το ωράριο.

Το 34,9% αναφέρει ως βασικό εμπόδιο τις πολλές ώρες εργασίας, ενώ το 27% επισημαίνει ότι η θέση εργασίας του είναι ιδιαίτερα απαιτητική ή εξαντλητική.

Ακολουθούν τα απρόβλεπτα ή δύσκολα προγράμματα εργασίας, με ποσοστό 13%, και ο χρόνος μετακίνησης από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, με 12,9%.

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης ότι το 29,8% των ατόμων που συμμετείχαν έχει υποχρεώσεις φροντίδας.

Οι περισσότεροι φροντίζουν παιδιά κάτω των 15 ετών (25,7%), ενώ το 3,2% έχει την ευθύνη εξαρτώμενων ενηλίκων και το 0,9% φροντίζει τόσο παιδιά όσο και ενηλίκους.

Στις ηλικίες 35–44 ετών, μάλιστα, το ποσοστό όσων έχουν υποχρεώσεις φροντίδας φτάνει το 65,7%, έναντι 29,8% στο σύνολο των ερωτηθέντων.

Χωρίς υπηρεσίες φροντίδας δύο στους τρεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη φροντίδα των παιδιών.

Το 67,9% όσων έχουν παιδιά κάτω των 15 ετών υπό τη φροντίδα τους δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως παιδικούς σταθμούς, ολοήμερα σχολεία ή επαγγελματίες φύλαξης.

Σχεδόν οι μισοί από όσους δεν χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες (47,6%) δηλώνουν ότι προτιμούν να φροντίζουν τα παιδιά οι ίδιοι ή μαζί με τον σύντροφό τους. Ένα ακόμη 19,4% βασίζεται στη βοήθεια συγγενών και φίλων, ενώ το 18,1% αναφέρει ότι τα παιδιά μπορούν να φροντίζουν μόνα τον εαυτό τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου η μη χρήση υπηρεσιών φροντίδας συνδέεται με πρακτικές ή οικονομικές δυσκολίες. Το 5,6% επικαλείται το κόστος και το 3% την έλλειψη διαθέσιμων υπηρεσιών.

Το ζήτημα της πρόσβασης σε οργανωμένη φροντίδα έχει απασχολήσει και την κυβερνητική πολιτική, με την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», που απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά.

Έξι στους δέκα δεν έχουν πάρει οικογενειακή άδεια

Σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών εντοπίζει η ΕΛΣΤΑΤ και στη χρήση οικογενειακών αδειών.

Το 59,9% των ατόμων που έχουν αναθρέψει παιδιά και εργάζονται ή έχουν εργαστεί στο παρελθόν δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κάποια μορφή οικογενειακής άδειας.

Μόλις το 24% των ανδρών έχει κάνει χρήση τέτοιας άδειας, έναντι 51% των γυναικών. Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στη διάρκειά της: από τους άνδρες που έλαβαν άδεια, το 85,3% απουσίασε για διάστημα έως έξι μηνών, ενώ στις γυναίκες το 30,5% έλαβε άδεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η απόκλιση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 80,9% όσων εργάζονται στο Δημόσιο και έχουν αναθρέψει παιδιά δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει οικογενειακή άδεια, έναντι 27,4% στον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε επίσης

Περιστατικό οπαδικής βίας στο Αιγάλεω: Ομάδα 40 ατόμων επιτέθηκε σε τέσσερις νεαρούς με γκλοπ και ρόπαλα

Δίκη για τα Τέμπη: Με την κατάθεση τραυματία-επιβάτη στο δεύτερο βαγόνι, ξεκίνησε η συνεδρίαση – «Σαν να ήμουν σε πολεμική ταινία»

Έπεσε άτομο από ξενοδοχείο στην Ομόνοια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parisi-zeygari-poto
Χωρίς κατηγορία

Παρίσι: Απίστευτο βίντεο με ζευγάρι να πίνει το ποτό του ενώ δίπλα καίγεται… το σύμπαν

MITSOTAKIS_LAVRIO_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λαύριο: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στις που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια»

foitites kne (1)
ΕΛΛΑΔΑ

21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί και μαθητές για τις ελλείψεις στην παιδεία

synedrio_adv
ADVERTORIAL

22o Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο ERIH στην Αθήνα: «Industrial Heritage & Migration»

Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη διπλωματική ρήξη Γαλλίας - Ιταλίας μετά το Β
ΚΟΣΜΟΣ

Τα Κίτρινα Γιλέκα «Πράξη ΙΙ»: η επιστροφή της κοινωνικής οργής στη Γαλλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lianos
MEDIA

«Αποχώρει ο Χρήστος Μάστορας» από το The Voice - Το μπέρδεμα Λιανού με το «Survivor» και το τρολάρισμα (Video)

tsipras-alieis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από τη ρακί στα... τσίπουρα ο Τσίπρας - Ξεκινά περιοδεία στην Θεσσαλία με πρώτη στάση στον Βόλο

xristidou_germanou
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Αν ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική σχέση δεν θα άφηνα απλά το Σαββατοκύριακο» - Το σχόλιο για Χρηστίδου - Νεδέλκο

gkilfoil argiros 99- new
MEDIA

Τσεκούρας για Γκιλφόιλ: «Όταν ήρθε στην Ελλάδα πήγε πρώτα στον Αργυρό και μετά στον Τασούλα»

marinakis-koufonikolakou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης απαντά σε Κουφονικολάκου για Μπεκίρη με 3 ερωτήματα για χειρισμούς του Τσίπρα στη μάχη κατά της Χρυσής Αυγής  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.10.2026 13:39
parisi-zeygari-poto
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Απίστευτο βίντεο με ζευγάρι να πίνει το ποτό του ενώ δίπλα καίγεται… το σύμπαν

MITSOTAKIS_LAVRIO_00
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Λαύριο: «Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ στις που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια»

foitites kne (1)
ΕΛΛΑΔΑ

21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί και μαθητές για τις ελλείψεις στην παιδεία

1 / 3