ΕΛΣΤΑΤ: Ένας στους τρεις εργαζόμενους δυσκολεύεται να συντηρήσει και να φροντίσει την οικογένειά του

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Δυσκολία τόσο στο να φροντίσει όσο και να συντηρήσει τα παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες δηλώνει περίπου ένας στους τρεις εργαζόμενους στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Η πίεση είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες και τα άτομα ηλικίας 35 έως 44 ετών, ενώ οι πολλές ώρες δουλειάς – με αναντιστοιχη ωστόσο αμοιβή – αποτελούν το συχνότερο εμπόδιο.

Ειδικότερα, το 33% των εργαζομένων που εξετάστηκαν ως προς τον συνδυασμό εργασίας και υποχρεώσεων φροντίδας δηλώνει ότι οι επαγγελματικές απαιτήσεις συγκρούονται με τις οικογενειακές του ευθύνες.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 35,4% για τις γυναίκες και στο 37,5% για την ηλικιακή ομάδα 35–44 ετών.

Τα στοιχεία προέρχονται από την ειδική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής και εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, σε άτομα ηλικίας 18 έως 74 ετών.

Οι πολλές ώρες δουλειάς το μεγαλύτερο πρόβλημα

Για όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το ωράριο.

Το 34,9% αναφέρει ως βασικό εμπόδιο τις πολλές ώρες εργασίας, ενώ το 27% επισημαίνει ότι η θέση εργασίας του είναι ιδιαίτερα απαιτητική ή εξαντλητική.

Ακολουθούν τα απρόβλεπτα ή δύσκολα προγράμματα εργασίας, με ποσοστό 13%, και ο χρόνος μετακίνησης από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, με 12,9%.

Η έρευνα αποτυπώνει επίσης ότι το 29,8% των ατόμων που συμμετείχαν έχει υποχρεώσεις φροντίδας.

Οι περισσότεροι φροντίζουν παιδιά κάτω των 15 ετών (25,7%), ενώ το 3,2% έχει την ευθύνη εξαρτώμενων ενηλίκων και το 0,9% φροντίζει τόσο παιδιά όσο και ενηλίκους.

Στις ηλικίες 35–44 ετών, μάλιστα, το ποσοστό όσων έχουν υποχρεώσεις φροντίδας φτάνει το 65,7%, έναντι 29,8% στο σύνολο των ερωτηθέντων.

Χωρίς υπηρεσίες φροντίδας δύο στους τρεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τη φροντίδα των παιδιών.

Το 67,9% όσων έχουν παιδιά κάτω των 15 ετών υπό τη φροντίδα τους δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως παιδικούς σταθμούς, ολοήμερα σχολεία ή επαγγελματίες φύλαξης.

Σχεδόν οι μισοί από όσους δεν χρησιμοποιούν τέτοιες υπηρεσίες (47,6%) δηλώνουν ότι προτιμούν να φροντίζουν τα παιδιά οι ίδιοι ή μαζί με τον σύντροφό τους. Ένα ακόμη 19,4% βασίζεται στη βοήθεια συγγενών και φίλων, ενώ το 18,1% αναφέρει ότι τα παιδιά μπορούν να φροντίζουν μόνα τον εαυτό τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου η μη χρήση υπηρεσιών φροντίδας συνδέεται με πρακτικές ή οικονομικές δυσκολίες. Το 5,6% επικαλείται το κόστος και το 3% την έλλειψη διαθέσιμων υπηρεσιών.

Το ζήτημα της πρόσβασης σε οργανωμένη φροντίδα έχει απασχολήσει και την κυβερνητική πολιτική, με την πανελλαδική επέκταση του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς», που απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και μικρά παιδιά.

Έξι στους δέκα δεν έχουν πάρει οικογενειακή άδεια

Σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών εντοπίζει η ΕΛΣΤΑΤ και στη χρήση οικογενειακών αδειών.

Το 59,9% των ατόμων που έχουν αναθρέψει παιδιά και εργάζονται ή έχουν εργαστεί στο παρελθόν δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κάποια μορφή οικογενειακής άδειας.

Μόλις το 24% των ανδρών έχει κάνει χρήση τέτοιας άδειας, έναντι 51% των γυναικών. Διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στη διάρκειά της: από τους άνδρες που έλαβαν άδεια, το 85,3% απουσίασε για διάστημα έως έξι μηνών, ενώ στις γυναίκες το 30,5% έλαβε άδεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η απόκλιση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το 80,9% όσων εργάζονται στο Δημόσιο και έχουν αναθρέψει παιδιά δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει οικογενειακή άδεια, έναντι 27,4% στον ιδιωτικό τομέα.

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