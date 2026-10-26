Καύσιμα: Νέα παράταση επιδοτήσεων προ των πυλών καθώς η ακρίβεια επιμένει και οι τιμές πιέζουν

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Προς νέα παράταση οδεύουν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, καθώς η ενεργειακή κρίση δεν δείχνει σημάδια ουσιαστικής αποκλιμάκωσης και οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν ακριβά τις μετακινήσεις και τη θέρμανσή τους.

Με τα σημερινά δεδομένα, η διακοπή των ενισχύσεων στις 31 Οκτωβρίου θα οδηγούσε σε νέο κύμα ανατιμήσεων στην αντλία, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η συνέχιση των υφιστάμενων μέτρων και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, με την κυβέρνηση να καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος και στις επιπτώσεις που θα είχε η απότομη διακοπή των επιδοτήσεων.

Η ουσία είναι ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αποφασίστηκε η εφαρμογή των έκτακτων μέτρων. Το πετρέλαιο παραμένει ακριβό, η διεθνής αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και το κόστος της ενέργειας συνεχίζει να τροφοδοτεί την ακρίβεια.

Το ισχύον πακέτο προβλέπει μείωση κατά 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά προέρχονται από κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 20 λεπτά από την έκπτωση των διυλιστηρίων. Στο diesel κίνησης, η κρατική συμμετοχή ανέρχεται στα 15 λεπτά και η έκπτωση των διυλιστηρίων στα 5 λεπτά. Στην αμόλυβδη, η επιδότηση των 10 λεπτών καλύπτεται από το Δημόσιο.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις περιορίζουν το ύψος των ανατιμήσεων, χωρίς όμως να επαναφέρουν τις τιμές στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τη νέα ενεργειακή αναταραχή.

Για ένα νοικοκυριό που προμηθεύεται 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 400 ευρώ. Αν σταματούσε η επιδότηση και η έκπτωση των διυλιστηρίων, το κόστος της ίδιας ποσότητας θα αυξανόταν αντίστοιχα, εφόσον όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής παρέμεναν αμετάβλητοι.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις μετακινήσεις. Ένα γέμισμα 50 λίτρων diesel κοστίζει σήμερα 10 ευρώ λιγότερα χάρη στα μέτρα, ενώ στην αμόλυβδη το αντίστοιχο όφελος είναι 5 ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που μπορεί να φαίνονται σχετικά μικρά σε κάθε ανεφοδιασμό, αλλά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν αθροίζονται σε μηνιαία βάση, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος είναι το diesel

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς η τιμή του επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές, την αγροτική παραγωγή και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς δεν περιορίζονται στις επιχειρήσεις που τις επιβαρύνονται αρχικά. Αργά ή γρήγορα μεταφέρονται στις τελικές τιμές των προϊόντων, επιτείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι η απόσυρση της επιδότησης θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα αλυσίδα επιβαρύνσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συνέχιση των μέτρων είναι το δημοσιονομικό τους κόστος. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου η κρατική επιβάρυνση έχει υπολογιστεί σε περίπου 46 εκατ. ευρώ.

Εφόσον οι επιδοτήσεις διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, το κόστος θα εξαρτηθεί από τις ποσότητες καυσίμων που θα διατεθούν στην αγορά.

Για τον λόγο αυτό, το πιθανότερο είναι να επιλεγεί και πάλι μια βραχυπρόθεσμη παράταση, με επανεξέταση της κατάστασης στα μέσα Νοεμβρίου, αντί για μια μακροχρόνια δέσμευση.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της συνέχισης των εκπτώσεων από τα διυλιστήρια, χωρίς τις οποίες η συνολική ελάφρυνση, κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα περιοριζόταν σημαντικά.

Το βέβαιο είναι ότι η λήξη των μέτρων στο τέλος Οκτωβρίου βρίσκει την αγορά ουσιαστικά στην ίδια κατάσταση με εκείνη που επικρατούσε όταν θεσπίστηκαν. Και όσο οι διεθνείς τιμές δεν υποχωρούν, η παράταση των επιδοτήσεων παραμένει το επικρατέστερο σενάριο.

Ωστόσο, ακόμη και εάν οι ενισχύσεις συνεχιστούν, δεν αλλάζει η βασική πραγματικότητα: οι καταναλωτές εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ ακριβότερα τα καύσιμα σε σχέση με την περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση. Οι επιδοτήσεις περιορίζουν τις απώλειες, αλλά δεν αντιμετωπίζουν την αιτία της ακρίβειας.

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