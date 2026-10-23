Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου για διαφθορά στα σχολικά πρωταθλήματα: Μαθητές «φαντάσματα», στημένοι αγώνες και … επιπλέον μοριοδότηση

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Τρομερές καταγγελίες έχουν γίνει το τελευταίο 48ωρο στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, με αφορμή τον στημένο αγώνα μπάσκετ σε σχολικό πρωτάθλημα, ο οποίος οδήγησε στην σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών και παραγόντων του αθλήματος.

Οπως αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος, έχουν γίνει τηλεφωνικά πάρα πολλές καταγγελίες, για στημένα παιχνίδια, μαθητές που τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης, ακόμη και για επιπλέον μοριοδοτήσεις για τις τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Μάλιστα, εστάλη σήμερα και επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για όλα αυτά, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Χριστόπουλος αποκάλυψε πως σε 4 ιδιωτικά σχολεία (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) υπάρχουν καταγγελίες πως ταλέντα ομάδων που βρίσκονται στις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες, εγγράφονται εκεί λαμβάνοντας υποσχέσεις για «πλημμελή φοίτηση» (να εμφανίζονται τυπικά μια φορά την εβδομάδα και να μην καταγράφονται οι απουσίες τους).

Οπως αποκάλυψε μάλιστα, αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο το μπάσκετ, αλλά και άλλες εθνικές ομάδες, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν στις υποχρεώσεις τους, ολοκληρώνοντας πιο… χαλαρά την σχολική χρονιά.

Είπε μάλιστα πως υπάρχουν και αθλητές-μαθητές οι οποίοι εγγράφονται ακόμη και σε απίθανα αθλήματα, τα οποία μοριοδοτούνται από τη στιγμή που υπάρχει ομοσπονδία και πραγματοποιούνται αγώνες, μόνο και μόνο για να πάρουν μοριοδότηση για τις πανελλαδικές.

Η επιστολή και οι προτάσεις στην Ζαχαράκη

Ο ΟΙΕΛΕ στην ανακοίνωσή του είναι αποκαλυπτικός.

«Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τουλάχιστον 4 ιδιωτικά σχολεία (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Είτε εγγράφουν ως μαθητές τους αθλητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου μαθήματα, είτε κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και ευνοούνται σε συνεργασία με το φερόμενο ως «κύκλωμα» που φαίνεται ότι λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Η εύνοια αυτή «χάριζε» σχολικά πρωταθλήματα και bonus μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σε κάποια σχολεία φοιτούν, από ό,τι αναφέρουν καταγγελίες, οι μισές (!!) «μικρές» εθνικές ομάδες κάποιων αθλημάτων με αντάλλαγμα ελάχιστη ή και καθόλου φοίτηση και υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις που δίνουν μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις Πανελλαδικές.

Τα φαινόμενα των εικονικών εγγραφών και της νόθευσης αγώνων σε σχολικά πρωταθλήματα, προκειμένου κάποιοι μαθητές να λαμβάνουν πρόσθετα μόρια, καταστρατηγούν την ισονομία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση. Δίνουν σε ορισμένους επιτήδειους ευνοϊκότερες συνθήκες εισαγωγής στα πανεπιστήμια εις βάρος μαθητών που μοχθούν για τις επιδόσεις τους.

Η ΟΙΕΛΕ απηύθυνε σήμερα επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ Ζαχαράκη με την οποία ζητά την παρέμβασή της για την υπόθεση και προτείνει:

Την ολική αναμόρφωση του μοντέλου πρόσθετης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του αθλητισμού

Την διαμόρφωση ενός ευέλικτου προγράμματος φοίτησης για ταλαντούχους αθλητές, ώστε να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν οι γονείς σε παραβατικά σχολεία και να εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες (πχ, εικονική φοίτηση, εικονικές εξετάσεις και απολυτήρια)

Την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τα ιδιωτικά σχολεία που αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, και

Την παραδειγματική τιμωρία τόσο των διοικούντων των εμπλεκόμενων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών που υπέγραφαν τα νοθευμένα απουσιολόγια (με βάση τα οποία απόντες μαθητές-αθλητές εμφανίζονται ως δήθεν «παρόντες»).

Καλούμε τους πολίτες που γνωρίζουν για την υπόθεση να επικοινωνήσουν μαζί μας, έστω ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από επιτήδειους».

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