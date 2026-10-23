Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία από Κυριακή – Βροχές, καταιγίδες και κίνδυνος πλημμυρών μέχρι την 28η Οκτωβρίου

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή, καθώς ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Έντονα καιρικά φαινόμενα Δευτέρα και Τρίτη

Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι ημέρες που απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως την κεντρική, ανατολική και νότια Ελλάδα.

Μάλιστα, σε περιοχές που θα σημειωθούν μεγάλες ποσότητες βροχής, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Προς το παρόν, οι ανοιξιάτικες συνθήκες εξακολουθούν να κυριαρχούν, με λίγες βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι και στα νότια θαλάσσια τμήματα τοπικά ισχυροί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο, ωστόσο, η θερμή αέρια μάζα θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, με τον υδράργυρο να σημειώνει πτώση περίπου 4 έως 6 βαθμών μέχρι και την Κυριακή.

Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες, επαναφέροντας τις θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα να σημειωθούν διάσπαρτες βροχές. Η αυξημένη υγρασία τις πρωινές ώρες ενδέχεται να ευνοήσει τον σχηματισμό ομίχλης, ενώ οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Η Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά από το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Πότε έρχεται η κακοκαιρία και ποιες περιοχές κινδυνεύουν

Το Σάββατο ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, αν και ενδέχεται να εκδηλωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις σε περιοχές του Αιγαίου.

Η προσοχή στρέφεται στα δυτικά, καθώς η κακοκαιρία που θα κινηθεί από την περιοχή της Αδριατικής αναμένεται να κατευθυνθεί νοτιότερα, περνώντας στο Ιόνιο.

Από το μεσημέρι της Κυριακής θα αρχίσουν να εκδηλώνονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά.

Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα ανατολικά και τα νότια, επηρεάζοντας αρχικά το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Μέχρι το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να κινηθούν προς την κεντρική και ανατολική Στερεά, καθώς και σε άλλες περιοχές της νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι,οι πιο επικίνδυνες ημέρες της κακοκαιρίας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στις εξής περιοχές:

Κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα

Αττική και Εύβοια

Νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας

Πελοπόννησος

Κυκλάδες και Κρήτη

Δωδεκάνησα και ανατολικό Αιγαίο

Ο μεγάλος όγκος νερού που ενδέχεται να πέσει σε ορισμένες περιοχές δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Για τον λόγο αυτόν η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Ανήμερα της εθνικής επετείου, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, η κακοκαιρία αναμένεται να περιοριστεί στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, χάνοντας μεγάλο μέρος της έντασής της.

Η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη δεν αναμένεται να επηρεαστούν αξιόλογα από τα φαινόμενα την ημέρα της εθνικής επετείου.

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